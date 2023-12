“Nunca he escuchado una queja de un trabajador” del Tren Maya: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Nunca he escuchado una queja de un trabajador” del Tren Maya, “al contrario, la gente está muy contenta”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que harán una investigación y ante los señalamientos por maltrato, amenazas, humillación y abuso sexual, descalificó los testimonios.

“Es la primera vez que escucho una denuncia de este tipo, ojalá se presenten de manera directa y desde luego que se tiene que hacer una investigación”, expuso ante el reportaje de Proceso, en la edición de diciembre que recaba las declaraciones por irregularidades en pagos, en el trato, en las viviendas, incluso en el acoso sexual por el que señalan directamente a algunos militares.

Después, aseguró que en general no hay maltrato, “al contrario, la gente está muy contenta, los trabajadores que están construyendo esta gran obra. Más bien es un asunto que tiene que ver con nuestros adversarios que están enojados, es Claudio X. González, el jefe del bloque conservador; Proceso, la revista en la que tú trabajas, y muchos otros medios que inventan, respeto mucho lo que ustedes sostienen, pero la constante en los medios de información del país es la manipulación, es la constante, con honrosas excepciones, de todas maneras vamos a investigarlo”.

Aunque insistió: “Nunca he escuchado una queja de un trabajador, de algún profesional que me diga: 'oiga, están pagando muy mal, los están explotando, son muy arbitrarios, prepotentes, los ingenieros o esto que se están haciendo las cosas muy a prisa y no se están terminando', nadie, quién lo dice, pues el grupo opositor, pero no de ahora, de siempre”.

En torno a si llamaría a que quienes han padecido de abusos en la construcción del Tren Maya, en especial el tramo 7, además de poner en duda las denuncias, indicó: “Sí, pero ya no vivimos en el tiempo de antes, ya la gente no se queda callada, por eso me llama la atención, yo voy constantemente a las obras y no he recibido una sola queja y me tienen confianza y saben que no permitimos injusticias”.

Acerca de un informe que apunte a los militares, el mandatario federal dijo que sí podría darse porque informan sobre todo, pero pidió que se presenten las denuncias, “porque no hay ninguna prueba, sin que sean descalificados nada más que con pruebas, porque lo que tú estás planteando son conjeturas”.

Al aclararle que hay testimonios que cuentan con las pruebas de cuánto dinero se le depositaba y cuánto es declarado al SAT, el presidente insistió en su postura.

“Que presenten las pruebas, pero no hay nada de eso, absolutamente y son miles de trabajadores y la gente está muy contenta por lo que se está haciendo, los que están haciendo, los que están enojados son nuestros adversarios corruptos que se habían dedicado a robarse el dinero del presupuesto y nunca hacían nada en beneficio del pueblo, nunca se acordaban de la gente y en esos tiempos”, dijo.

Pese a que se trata de las voces de los trabajadores civiles, el mandatario federal acusó al medio: “Eso es muy propagandístico de ustedes y de los que están en contra de nosotros, lamentablemente el Proceso ya se convirtió también en un boletín del conservadurismo”.

Al responder sobre señalamientos de quienes han trabajado en las obras, en torno a las fallas también en procedimientos para la construcción del Tren Maya por la prisa de inaugurarlo a finales de diciembre de este año, el mandatario federal también descalificó.

“Va a quedar muy bien, pero nunca les va a gustar a nuestros adversarios, es que están en un plan que si la ensartamos perdemos, y si no la ensartamos, también. No les va a gustar nada y además es normal, porque son dos proyectos distintos contrapuestos de nación, nuestros adversarios se dedicaban a robar, a saquear y tenían el apoyo de medios de comunicación que se dedicaban a aplaudir y a callar, entonces todo eso ya cambió para bien y hay una reacción conservadora, hay un bloque reaccionario que está en contra de nosotros, en todo”.

Añadió: “Es público, notorio, no estoy inventando nada, díganme ustedes si hay objetividad, profesionalismo en los medios de información en México, no, están completamente entregados a la mentira y a la manipulación porque eran parte de un régimen corrupto que se quedaba con la mayor parte del presupuesto y esto es lo que está de manifiesto. No estoy acostumbrado a mentir ni a robar ni a traicionar al pueblo”.