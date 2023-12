Tren Maya arrancará en "soft opening": por ahora sólo habrá boletos para las siguientes fechas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La venta de apertura para los boletos del Tren Maya únicamente abarcará del 16 al 29 de febrero, en una primera etapa y será hasta después cuando apliquen los costos dependiendo de las categorías o tipo de pasajero, dado que hasta el momento solo se tienen los precios para turista nacional en mil 166 pesos y en clase premier en mil 862 pesos.

Oscar Lozano Águila, director del Tren Maya, admitió que aun no se tiene la posibilidad de ofrecer las tarifas del pasajero local, que es la más baja y hasta hoy solo se pueden vender las tarifas de turista nacional, “porque ni siquiera el turista internacional que es un precio diferenciado se está vendiendo. Es decir, una vez que salimos al internet, se vende el tren completo, no hay posibilidad de tener boletos de otras categorías”.

También se ofrece la opción de la clase premier, por el tipo de asientos y los servicios que se ofrecen una vez a bordo, después se tendrán las tarifas diferenciadas por tipo de pasajero y por tipo de boleto. El primer día se vendieron 881, solo de los cuatro primeros trenes.

En torno a la forma de venta de los boletos, es decir que sea por un tercero explicó: “¿Y por qué se está haciendo de esa manera?’ Porque la empresa encargada del boletaje no puede hacer la liberación de todo el periodo, estamos tomando como una ventana de soft opening o de preapertura desde el 16 de diciembre hasta el 29 de febrero”, indicó el militar.

Dijo que para que esta liberación parcial se da porque para que el sistema de boletaje funcione la empresa de la Sedena que tiene a cargo el proyecto debe tener su propia página, para contar con su motor de pagos y una vez que se desarrolle esa funcionalidad estarán en condiciones de no depender de terceros.

“En este momento estamos vendiendo el ticket electrónico a través de una plataforma que no es del Tren Maya, es una plataforma ajena, y de esta forma nosotros estamos atendiendo ese servicio. Vamos a tener la posibilidad también de vender boletos de manera local a través de puntos de venta en estaciones y algunos lugares de la zona por donde pasa el tren, me refiero a Campeche, Mérida, Valladolid, Cancún, vamos a ofrecer boletos también en los aeropuertos de Cancún y en el aeropuerto de Mérida”, señaló.

Este lunes se liberaron las fechas para el 17, 18 y 19 de diciembre y de esa manera se avanzará porque así lo programó la empresa encargada de la venta del boletaje, por el sistema que tiene.

El director de la empresa aclaró que el precio que “tiene el boleto va con un factor por kilómetro que se calculó y que se registró en la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. No, no es un precio libre, lo que nos dan es un margen. Nosotros vamos operando con 1.90 por kilómetro y así van variando dependiendo del tipo de pasajero, hay algunos que van con descuento, otros que van hacia arriba, dependiendo, repito, del tipo de pasajero, si es un turista nacional, un turista extranjero, un pasajero local, o bien, aquellos con discapacidad o estudiantes o adultos mayores, que en su momento tendrán precios diferenciados”.

Esa es la razón de la dificultad que, reiteró, no es del Tren Maya, sino de la empresa que está operando el boletaje y una vez que ellos resuelva calculan que el 15 de enero puedan ofrecer la totalidad de boletos conforme a las categorías mencionadas.

“Como todos los negocios, no hay ningún solo negocio que no haga esta preapertura, lo que hacen es ir probando, lo mismo está sucediendo o sucedió hace algunos meses con El Insurgente, necesitamos primero probar los ajustes, que la gente, como ha señalado nuestro presidente, que la gente se acostumbre al movimiento de los trenes”, señaló.

Los boletos para esa primera etapa se van a ir liberando por día, “les comentaba que había cuatro trenes en las estaciones que les llamamos de ‘fondo de saco’, que es en San Francisco, Campeche, y Cancún; van a salir dos trenes de manera simultánea, a las 7:00 y a las 11:00 de la mañana”.

También habrá venta en puntos de venta locales en estaciones y algunos lugares de la zona por donde pasa el tren, es decir en los aeropuertos de Cancún y Mérida, así como Campeche, y Valladolid. Esos establecimientos van a ser prácticamente taquillas de venta a través de una tableta.

Las rutas que se ofrecen es, por ejemplo, de Campeche a Cancún, el viaje completo, pero el militar a cargo informó que “no están tomando parcialidades en estaciones intermedias. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se quiere subir en Izamal pues no se va a poder subir porque el tren ya está lleno desde el origen hasta el punto de destino. Conforme vayamos abriendo trenes seguramente que va a haber posibilidad de que haya pasajeros que se desplacen por tramos cortos o de un lugar a otro”.

Otra especificación que se tiene son los horarios que incluirán solamente entre dos o tres minutos en cada estación, y hasta el momento únicamente son 14 estaciones activas, después del 31 de diciembre habrá 22 estaciones desde Cancún hasta Palenque.

“Al 29 de febrero, cuando tengamos todo el sistema ferroviario y tengamos ya un peque ferroviario o de carros suficiente para atender las demandas ya podremos atender tramos específicos, es decir, los tramos de mayor demanda, que suponemos, de acuerdo con los estudios que ha hecho las empresas encargadas de esa responsabilidad, desde Cancún hasta Chichen Itzá va a ser una ruta de alta demanda”, dijo Lozano Águila.

“Ahorita vamos operando de manera simultánea, repito, con cuatro trenes; al 15 de enero sumaremos otros dos trenes, los dos que están llegando van a tardar en el proceso de puesta a punto, y el 15 de enero consideramos, de acuerdo al plan, que podamos incorporar otros dos. De tal suerte que puedan salir, como les decía, a las 7:00, a las 9:00 y a las 11:00, ahora desde Palenque hasta Cancún, que van a ser más o menos ocho horas de traslado”, detalló el militar.

El recorrido, dijo, dependerá de los horarios, los cruces de los trenes, además de que por ir en una sola vía se harán ajustes en la operación y la programación. “El tren que sale a las 7:00 va a tardar ahorita de Campeche a Cancún menos de seis horas; de Cancún a Campeche, por los mismos cruces, cinco horas y fracción. Es natural que tengamos que iniciar de esta manera”, ejemplificó.

Afirmó que no habría forma de que se dé el acaparamiento de boletos por parte de empresas, por ejemplo, que ofrecen paquetes de turistas. “Una persona no puede adquirir más de cinco boletos, entonces no hay manera de que una empresa de manera oculta o tramposa pudiera adquirir un boleto. Entonces, estamos cuidando esa parte”, dijo, y garantizó que la empresa generará la seguridad para que no se den estas prácticas.