AMLO celebra regreso de Samuel García en NL y acusa "pura politiquería"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la salida que se dio en Nuevo León para que Samuel García se incorpore a las funciones de gobernador, después de declinar su aspiración a la precandidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano; acusó que fue “pura politiquería”.

“Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León y no fue la Corte, fue el Congreso. Ya se resolvió. Qué bien que ya hay un acuerdo”, indicó.

Sin ser consultado sobre el tema, el mandatario aprovechó para destacar: “Ya vieron cuánta propaganda de inestabilidad, se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León lo que decía Reforma. No pasó nada, ya se resolvió”.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que ya se restableció la mesa de seguridad en Nuevo León.

“Todavía no se habla con él pero sí ya se resuelve y no sabe si se llevó a cabo el cambio de comandante… Sí ayer todo normal, todo bien”, dijo.

Indicó que visitará el estado el 16 de diciembre para “inaugurar lo del cuchillo en definitiva y va a estar él y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León”.

Añadió que lo sucedido, desde que Samuel García solicitó licencia para contender por la precandidatura y después declinó, además de los actos desde la oposición, “es pura politiquería y billullos y nada más escandalizan y alteran a la gente, tampoco porque ya la gente ya…”.

Sobre si la Corte podría sancionar a García por usurpar funciones, López Obrador ironizó en torno a la actuación de un ministro:

“No, ya no, sí estuvo en vela el ministro Laynez en la noche ahí esperando, eso no se había visto, estaba de guardia, yo creo que estaba y veía yo todo iluminado a las 11 de la noche y siempre está oscuro pero no, ahí estaban, trabajan extra para resolver esos asuntos”, señaló.