AMLO propone debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de reducción de la jornada laboral a 40 horas es un tema que aún debe debatirse en foros y el 12 de diciembre no debe ser la fecha fatal para su aprobación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no fijará postura hasta que se tengan resultados de la discusión.

Pese a que hace menos de dos semanas se entregaron las conclusiones de los foros de parlamento abierto para reducir la jornada laboral, el mandatario federal dijo que “pasaron de noche” porque la gente no se enteró.

Pasaron de noche, con todo respeto, ustedes porque es su trabajo, pero la mayoría de la gente no se enteró. Que todo mundo dé a conocer su punto de vista, no solo serían los partidos, sino que se convoque a empresarios, dirigentes obreros, a los trabajadores, a laboristas, expertos, a todos y hay opciones, no puedo adelantar nada. Propongo que se abra el debate y que no dependa del 12 (de diciembre)”.