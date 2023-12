AMLO recomienda a mexicanos cómo votar en elecciones de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró los puntos que mexicanos y, en general, personas de origen latino podrían tomar en cuenta para votar en Estados Unidos, en esta ocasión los numeró como un plan que si no cumplen, “no se dejen engañar”.

En un inicio dijo que se deben respetar cuatro derechos: a la libertad de expresión; a vivir libres de miseria –que eso significa mucho la migración–; a la libre manifestación de las ideas, y a la libre manifestación de las creencias

Llamó a que estén pendientes de que los candidatos cumplan cinco aspectos: la regularización de mexicanos que llevan años trabajando en Estados Unidos; atender el fenómeno migratorio procurando la justicia en los pueblos de América Latina y el Caribe; no continuar con la política de militarización y construcción de muro en la frontera; garantizar que habrá control para que no entren armas de Estados Unidos a México; y trabajar conjuntamente con el gobierno mexicano para evitar el tráfico de drogas y se impida el consumo de fentanilo en Estados Unidos por razones de legalidad, justicia y humanismo.

“Si no hay eso, entonces decir a la gente no se dejen engañar, se requieren definiciones pero no es un asunto personal”, indicó el mandatario federal.

Expuso que es importante continuar con el tratado económico-comercial en los términos que se establecieron en la última negociación, por ejemplo, el respeto al manejo en México de la política energética; el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

“También no me corresponde hacer plan, pero estoy seguro que si hay una definición muchos estadunidenses van a votar por algo así. Una recomendación que tiene que ver con Estados Unidos: que garanticen el derecho a la salud pública, la atención médica y los medicamentos gratuitos para los que no tienen seguridad social en Estados Unidos, es carísimo. Lo otro el derecho de los jóvenes al estudio”.

Reiteró su postura de que se otorguen becas a las familias para que los jóvenes pertenezcan “hasta qué quieran” en las casas de sus padres y que el gobierno les dé el apoyo.

“Tiene que haber una propuesta bastante radical en el entendido de que la palabra viene de raíz y hay que atender las causas, una propuesta de cambio verdadero puede que eso es lo que hace falta, si no, qué diferencia hay entre un partido y otro”, dijo.

Sobre el mensaje en redes del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar: “A diario, nuestros países trabajan juntos para detener el tráfico de armas y lograr más resultados para la seguridad de nuestros pueblos y que quienes llevan violencia a nuestras comunidades rindan cuentas”, aun cuando ha dado declaraciones en ese sentido durante más tiempo, fue planteado como un reciente reconocimiento al hecho.

Respondió: “70% de armas que introducen a México son de origen estadunidense, porque no hay control sobre las armas, pero que lo diga él es una sinceridad y deseos de que esto se atienda, antes no se hablaba de eso. Esa actitud del embajador habla bien, nosotros vamos a seguir apoyando para enfrentar el flagelo de la violencia”.

El presidente López Obrador criticó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, “quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano. ¿Cómo van a votar los hispanos –pueden hacerlo– por una persona que es antiinmigrante? Cuando Texas, Estados Unidos se debe a la migración. A ese señor ya se le olvidó que Texas pertenecía a México y que Estados Unidos está lleno de González, Garza y Rodríguez como si fuese Tamaulipas y Nuevo León y así todo Estados Unidos”.

Insistió: “Me llamó la atención todo lo que hizo de la alambrada en el río con púas y las detenciones y el mandar a migrantes de manera inhumana al frío allá a Nueva York y a los estados gobernados por demócratas. Todo eso era para proyectarse como candidato a la vicepresidencia, con un poco de luz en la frente no creo que un estadunidense vote por ese señor”.