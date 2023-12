Demandan maestros de la CNTE aumento salarial, basificación y mejores condiciones laborales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se congregaron en el Monumento a la Revolución a partir de las 8:00 horas para iniciar una marcha con rumbo a la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicada en República de Brasil, en demanda de un aumento salarial a 16 mil pesos, mejores condiciones laborales y basificación.

El contingente fue integrado por profesores de preescolar, primaria y educación de las secciones 10 y 11 de la Ciudad de México, de la CNTE, quienes declararon un paro de labores en contra de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM) y en contra de la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en las pensiones.

Los manifestantes demandaron también alto al “autoritarismo y al charrismo sindical” y levantaron pancartas con las consignas: “Aumento confuso es abuso”, “Basificación y compactación de horas internas” y “Pago de 16 mil mínimo”.

De acuerdo con reportes periodísticos, antes de comenzar su recorrido, el contingente mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para recordarle que el 15 de mayo pasado prometió que ningún educador ganará menos de 16 mil pesos mensuales:

“Presidente, voltee a ver a estos trabajadores, a las escuelas que no han sido beneficiadas; probablemente no está el problema en él, pero en los niveles medios no han cumplido con el mandato presidencial que él ha dado. Voltee a ver a estos trabajadores, no hay trabajadores de primera o de segunda, la labor, todo el trabajo a nivel educativo, tiene que ser valorado como corresponde.”

A las 10:30 horas los manifestantes marchaban sobre Avenida Juárez para cruzar el Eje Central Lázaro Cárdenas y avanzar por Avenida 5 de Mayo, ingresar a la Plaza de la Constitución y de ahí dirigirse a las instalaciones de la SEP.

Los inconformes demandan también instalar una mesa de diálogo con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y con el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), Luis Humberto Fernández Fuentes.

Debido a la ruta del contingente, el servicio del Metrobús anunció en su cuenta de la red X que el servicio de las Líneas 3, 7 y 4 que se suspendería durante una hora, y más tarde avisó que ya había sido restablecido.

Según medios de comunicación, en la movilización se congregaron miles de profesores y más de un millón 500 mil estudiantes de educación básica se quedaron sin clases este martes.

Además, maestros adscritos a la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron en el cruce de avenida Chapultepec y Bucareli para exigir el pago de salarios pendientes.