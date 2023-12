AMLO dice que estudiantes de medicina en Celaya fueron asesinados "al comprar droga"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que los cinco jóvenes estudiantes de medicina fueron asesinados en Guanajuato porque acudieron a comprar droga a un territorio que correspondía a un grupo criminal “que pertenecía a otra banda”.

Hablaba de que México no tiene un problema de consumo de drogas como el de Estados Unidos, pero reconoció que hay algunas regiones del país donde hay violencia por el consumo de sustancias ilegales, enseguida refirió el caso de los estudiantes.

Minutos después insistió: “Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo porque fueron a comprar a alguien que vendía droga en un territorio que pertenecía a otra banda, entonces evitar eso y eso pues solo con amor, atención a los jóvenes, el apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio, que no se sientan solos, no haya vacíos que puedan ser felices sin la droga. Eso es importantísimo”.

Ante el señalamiento de la marcha de los familiares para manifestarse contra la criminalización de los jóvenes víctima de asesinato, el mandatario indicó: “Los familiares están expresándose, manifestándose, pero yo creo que hay que ir al fondo, siempre hay que ir a las causas”.

Al consultarle quién le informó sobre la versión del motivo de asesinato que ofreció fue al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez a quien señaló.

En ese momento admitió que se trata de una versión hipotético, “todavía no se tiene toda la investigación” por lo que pidió ir al fondo de cómo se dieron los hechos.

“En esta región del país creció el consumo porque no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no está así en Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida y menos en Oaxaca, y menos en Tuxtla. Es un asunto que tiene que ver con el consumo y por eso donde tenemos más problemas de consumo es donde hay más homicidios. Están relacionados a mayor consumo más homicidio”, afirmó.