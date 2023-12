Denuncian ante la FGR el “maquillaje” de cifras de desaparecidos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de víctimas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto maquillaje o subregistro de las cifras de desaparecidos que tiene el gobierno federal.

La denuncia, presentada por Adrián y Bryan LeBarón, Ceci Soto, madre buscadora, y la periodista y activista de Guerrero, Marcela de Jesús Natalia, es en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Brayan LeBarón indicó que los denunciados son los encargados de reportar los datos a nivel estatal y federal, y puso como ejemplo el caso del asesinato de su familia, ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Sonora, cuando el gobierno reportó cinco muertos en lugar de los nueve que hubo.

“Los responsables, las instituciones estatales y federales encargadas de reportar estos datos, porque, o no sé lo que está pasando o el presidente está queriendo engañar a todos los mexicanos, porque ¿cómo en un caso donde llegaron medios internacionales a ver los nueve muertos y que nos quieran decir que solo hubo cinco? ¿Qué está pasando?”, comentó Bryan LeBarón.

Al respecto, Adrián LeBarón denunció que hay inconsistencias en los datos del gobierno federal y reiteró que se está intentando probar que sí ocurrieron los hechos de hace cuatro años y en dejar un precedente ante las autoridades por medio de la denuncia que presentaron.

“Estamos tratando de probarle a la gente que sí sucedieron estas cosas, que sí hubo asesinatos, que sí está la delincuencia organizada a todo vapor, que sí hay desplazados. Me dijo un licenciado al que respeto que ‘si no está en la carpeta, Adrián, no existe’, entonces si nos vamos a ese tecnicismo, estamos bien jodidos", agregó.

Por su parte, Marcela de Jesús Natalia criticó que, pese a que su caso ha avanzado, sigue impune el atentado que sufrió hace cinco años y por lo que se tuvo que exiliar de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.

“Las víctimas exigimos justicia, exigimos datos reales, no nos engañen con datos falsos de que hay dos o tres muertos o desaparecidos”, señaló Marcela.