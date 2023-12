ONU urge a México "mayor progreso" en crisis de desaparición forzada

GINEBRA (apro).-El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Türk expresó su más seria preocupación porque continúa el flagelo de las desapariciones forzadas en México, urgió al país agilizar la implementación de las recomendaciones del Comité sobre la Desaparición Forzada (CED), lamentó los asesinatos de periodistas y llamó a mejorar la infraestructura para refugiados que transitan por el país.

“Hay recomendaciones muy fuertes que surgieron del examen del Comité sobre la Desaparición Forzada y realmente espero que puedan implementarse lo más rápido posible’’, dijo el Alto Comisionado a Proceso.

Türk observó que “México ha reconocido que hay una crisis de desapariciones forzadas en el país’’. Reveló que se reunió con los miembros del Comité sobre Desaparición Forzada para hablar sobre la situación en el país “y sabemos que se necesita hacer un mayor progreso’’.

“Es necesario seguir avanzando porque el tema de las desapariciones son un asunto de la más seria preocupación. Es una gran preocupación especialmente para los miembros de la familia, pero también para la sociedad en su conjunto porque provoca un sentimiento de temor en la población”.

Türk confesó que otro motivo de alarma en estos momentos, “es especialmente la violencia contra los periodistas, entre enero de 2019 y septiembre 2023 mi oficina documentó el asesinato de 41 periodistas, seis trabajadores de los medios y cinco desaparecidos, esto obviamente es muy serio’’.

Por otra parte, remarcó que “es crítico garantizar las cuestiones de movilidad humana dentro del país, hay un mayor reconocimiento de lo que está sucediendo internamente en términos de desplazamiento, pero también se necesita la infraestructura adecuada para los refugiados que vienen del norte de América Central y otros países’’

Elecciones en 70 países en 2024

Con respecto a países de la región expresó que “también sigo con creciente preocupación las crisis políticas en países como Guatemala, Perú y Nicaragua, y su impacto sobre los derechos humanos’’.

“En Guatemala, estoy particularmente alarmado por los intentos continuos y sistemáticos, en particular por parte de la Fiscalía General, de socavar el resultado de las elecciones generales celebradas en junio y agosto. Insto a todas las autoridades guatemaltecas a que se abstengan de cualquier nuevo intento de impugnar los resultados de las elecciones y a que garanticen que todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión, sean plenamente respetados’’, agregó.

“Debe prevalecer la voluntad de la mayoría del pueblo guatemalteco y salvaguardarse la democracia, con el apoyo de la comunidad internacional’’, urgió.

Particularmente con respecto al tema de las elecciones, Türk enfatizó que “el año que viene, está previsto que se celebren elecciones en más de 70 países, lo que representa la mitad de la población mundial’’.

“En el período preelectoral, es particularmente importante garantizar que se respeten plenamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política’’, subrayó.

“Lamentablemente, continuó Türk, los períodos preelectorales suelen ser un terreno fértil para el extremismo, la avivación de los miedos y la retórica llena de odio, así como para las políticas de división, distracción y engaño. Insto a los dirigentes políticos y de otra índole a que se abstengan de sembrar miedo en “el otro”, creando divisiones e instrumentalizando las diferencias para ganar votos’’.

¿Han fracasado los DDHH?

La conferencia de prensa del Alto Comisionado tuvo lugar en el marco del 75 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebra el 10 de diciembre.

Türk relató que dados los conflictos, el cambio climático y otras crisis “en muchas de mis interacciones con la gente, también me preguntan ¿han fracasado los derechos humanos? No. Los derechos humanos no han fracasado’’.

“Es el cínico desprecio por los derechos humanos y la falta de respeto y atención a las advertencias sobre los derechos humanos lo que nos ha traído hasta aquí. Los conflictos y crisis que nos acechan hoy deberían ser llamadas de atención para la comunidad internacional’’, argumentó.

“Una llamada de atención de que cuando se violan o se marginan los derechos humanos, estallan los conflictos. Una llamada de atención de que el incumplimiento de los derechos humanos genera inestabilidad, sufrimiento, más desigualdades y crisis económicas. Una llamada de atención de que cuando los defensores de los derechos humanos y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hacen sonar la alarma, hay que escuchar y actuar para prevenir las violaciones’’, valoró.

Para Türk “los derechos humanos deben estar en el centro de la gobernanza, no sólo en los hermosos discursos de funcionarios de alto nivel. Deben estar en políticas y leyes, y guiar cómo se implementan estas leyes y políticas. Deben ser el hilo conductor que atraviese todos los aspectos de la gobernanza, la economía y la sociedad’’.

“La Declaración Universal de Derechos Humanos se elaboró a partir de lecciones extraídas de dos guerras globales, el Holocausto, la destrucción atómica, la profunda devastación económica y generaciones de explotación colonial, opresión, injusticia y derramamiento de sangre. Fue concebido como una hoja de ruta hacia un mundo más estable y más justo’’, recordó.