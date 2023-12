Crisis en el TEPJF: magistrados exigen la renuncia de su presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres magistrados exigieron la renuncia del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, quien decidió abandonar la sesión ordinaria que se realizaba en el recinto con la promesa de dar a conocer su decisión el lunes próximo.

Los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Alfredo de la Mata Pinzón urgieron públicamente a Rodríguez Mondragón hacerse a un lado para que otro tome el mando al frente del TEPJF, pues indicaron que ellos no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado, tanto administrativas como jurisdiccionales.

Reyes Rodríguez Mondragón, presidente magistrado. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

La sesión de este 7 de diciembre fue el punto de inflexión de la ruptura que fue notoria desde el pasado 4 de diciembre cuando ninguno de los tres magistrados se presentó al informe anual de labores de Rodríguez Mondragón.

Luego del desaire, la sesión ordinaria del miércoles 6 de diciembre, Soto Fregoso, Fuentes Barrera y de la Mata Pinzón acudieron en audiencia privada con Rodríguez Mondragón para manifestarle sus inconformidades y exigirle la renuncia al cargo de presidente.

“No accedí porque no encontraba una justificación que a mí me convenciera de presentar esa renuncia al momento y les solicité tiempo para valorarlo y tomar una decisión que fuera bajo condiciones en donde se requiere mayor prudencia y mayor reflexión y conciencia”, les respondió el magistrado presidente.

La sesión fue reprogramada para la mañana de este 7 de diciembre, pero previo a iniciar, los magistrados inconformes solicitaron a su presidente dar a conocer públicamente su decisión.

Por ello, Reyes Rodríguez Mondragón no se presentó al recinto, razón por la que la sesión fue diferida nuevamente.

Posteriormente, Soto Fregoso, Fuentes Barrera y De la Mata Pinzón declararon públicamente que existe una ruptura interna y que el desaire del informe de labores fue el mensaje que ellos enviaron a su presidente para entablar un diálogo.

Más tarde, a las 17:00 horas, la Sala Superior del TEPJF sesionó públicamente, al finalizar la discusión de los asuntos, Reyes Rodríguez Mondragón reiteró su solicitud de tener más tiempo para pensar si renuncia o no y se comprometió a dar a conocer su decisión el lunes 11 de diciembre.

Janine Otálora, magistrada decana del TEPJF, se adhirió a la petición del magistrado presidente.

El magistrado Fuentes Barrera solicitó un receso de 15 minutos para acordar en privado si lo autorizarían y si se dará a conocer la decisión del magistrado presidente el lunes en sesión pública o por otro medio.

Durante el receso, los tres magistrados que se oponen a Rodríguez Mondragón intentaron realizar una sesión en privado con él y con Janine Otálora, pero ambos se negaron y decidieron abandonar el recinto.

“Acudimos a nuestra sala de sesiones privadas que se encuentra justamente debajo de este recinto, llamamos al secretario general de acuerdos para iniciar una sesión privada en el lapso del receso y poder hablar con el señor Presidente Reyes Rodríguez Mondragón”, relató la magistrada Mónica Soto al finalizar el receso.

“No fue aceptada nuestra petición de que convocara en ese momento estando todos reunidos y para desahogar en un tiempo muy breve una sesión privada en donde queríamos evitar este lamentable momento”.

Sin la presencia de Otálora y el magistrado presidente, el resto de los integrantes de la Sala Superior hicieron una reunión pública, pues al no tener quórum legal no pudieron sesionar.

“El magistrado presidente se levantó de su silla y huyó del pleno privado. Salió molesto”, agregó Soto.

Fuentes Barrera explicó que desde el miércoles que le solicitaron la renuncia al magistrado presidente, éste les pidió acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que interviniera en el disenso.

“Las magistraturas de esta Sala Superior somos plenamente respetuosas del Máximo Órgano Jurisdiccional, por ello refrendo mi reconocimiento a las ministras y los ministros; sin embargo, considero que precisamente siendo uno de los valores fundamentales el de la independencia y la autonomía de este órgano jurisdiccional, los conflictos del mismo o los temas que deban resolverse deben ser al interior de este Pleno, deben ser las magistraturas de este órgano jurisdiccional las que definan el rumbo que debe tomar la institución”, dijo el magistrado Fuentes Barrera.

“La solicitud por parte del presidente de este Tribunal, a fin de que fuera otra institución la que interviniera para alcanzar una solución, para mí demuestra y hace palpable, además de las razones administrativas y jurisdiccionales que les he mencionado, una razón adicional para tener una pérdida de confianza en relación con el actuar del Presidente, pues esa solicitud precisamente, lo señalo y lo reitero, atenta contra la independencia y autonomía a la que estamos obligados a defender”.

Mientras que Mónica Soto consideró que la propuesta de Rodríguez Mondragón de pedir la intervención de la SCJN resulta una grave violación a la Constitución.

“Al intentar o proponer que nos sometiéramos a otra instancia de manera inmediata absoluta, dimitió, asumiendo incapacidad de como líder a quien le confiamos la conducción de este Tribunal, al sentirse incapaz de llegar a un acuerdo solicitó y propuso que fuéramos a otro pleno para que decidieran sobre nosotros”, afirmó.

Proceso confirmó que, desde el miércoles, el magistrado presidente del TEPJF informó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, la pretensión de sus compañeros y las razones que estos le dieron.

La ausencia del magistrado presidente fue calificada por Mónica Soto como una falta de responsabilidad por parte de Reyes Rodríguez Mondragón.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requiere un presidente; hoy no está aquí. La ausencia del presidente de la Sala Superior para evadir una sesión en donde íbamos a analizar su permanencia o no, denota una alta falta de responsabilidad pública e institucional”, reprochó.

“Es evidente que no guarda los requisitos necesarios para conducir una institución como esta, no puedes ausentarte, no puedes dejar la silla de la presidencia vacía.

Podemos faltar alguno de nosotros, pero el presidente requiere estar ahí sentado.

Hoy prácticamente nos ha dejado aquí esperando jurídicamente la convocatoria, no fue una convocatoria entre amigos, fue una convocatoria en sesión pública jurisdiccional”.

Los tres magistrados disidentes afirmaron que pese a los problemas internos en la Sala Superior del TEPJF, las elecciones no están en riesgo.

“Señor presidente, dé un paso a un lado, regrese a ser un digno integrante de este pleno y deje la conducción de la presidencia para cualquier otro integrante del pleno que pueda, desee y esté dispuesto a pedirla”, dijo Mónica Soto. Magistrados del TEPJF. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Se unen Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora

Al salir del TEPJF luego del receso acordado por la Sala Superior, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón informó que la sesión ordinaria se difirió hasta nuevo aviso y que hasta el lunes dará a conocer su decisión sobre la exigencia de su renuncia.

Afuera del TEPJF, reiteró que la decisión de renunciar requiere una mayor reflexión y culpó a los magistrados disidentes de no seguir las reglas para convocar a sesión privada.

“Las sesiones privadas se tienen que convocar también por quien preside la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, había una situación fuera de mi voluntad, en donde se estaba queriendo someter a votación la convocatoria a una sesión privada, ese no fue el acuerdo”, indicó.

“Me parece que tenemos que respetar las reglas, los procesos y que no digamos después en sesión privada se pueda condicionar ese diálogo; por lo tanto, se difiere la sesión hasta nuevo aviso y como yo ya informé y solicité a mis colegas y pares respetuosamente, magistradas, magistrados, comunicaré mi decisión el próximo lunes 11 de diciembre”.

Descartó interferencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la crisis del TEPJF.

El magistrado presidente salió acompañado de la magistrada decana, Janine Otálora, quien le reafirmó su apoyo y llamó a entablar un diálogo sin debilitar la institución o el sistema electoral.

“Mi total y absoluto respaldo al Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón por cómo ha conducido el Tribunal en estos últimos dos años, que lo ha puesto a muy buen nivel en cuanto a confianza de las instituciones, pero también por el Tribunal Electoral, por la democracia, por México, porque considero que no son momentos para llevar a cabo cambios en las presidencias del Máximo Tribunal de Justicia Electoral encargado de velar por la constitucionalidad en los procesos y la calificación, particularmente de la elección presidencial”, comentó la magistrada Janine Otálora.

“Se tiene que abrir diálogos, sí, ciertamente, en el seno de todas las instituciones, eso fue lo que dijo el presidente en su posicionamiento, y es a lo que debemos de ir todas y todos hacia el diálogo para fortalecer la institución, no para debilitarla y, con ello, debilitar el Sistema electoral”.

Además, a través de su cuenta de X, antes Twitter, la integrante de la Sala Superior indicó que ya no había condiciones para dialogar, razón por la que salió del TEPJF.

“Por respeto a la institución y a mi mandato como jueza constitucional me retiré de la sesión @TEPJF_informa al no haber condiciones para dialogar. Confío en que las magistraturas estarán a la altura que un país con dinámicas democráticas. Reitero: la democracia necesita demócratas”, indicó en la red social.