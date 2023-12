El Congreso acordó que la Sedena siga a cargo de la Guardia Nacional, revela AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en el Legislativo todos los grupos parlamentarios acepten que sea constitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional esté a cargo de la Guardia Nacional y dado que en enero se termina el plazo para que regresen a los cuarteles, enviará de nuevo una iniciativa en las próximas semanas.

“Celebro que ahora ya se va a presentar una iniciativa incluso ya aceptada por todos los grupos parlamentarios para que se permita que la Guardia Nacional pueda seguir cumpliendo con sus funciones, con apego o acompañamiento de la Secretaría de Defensa, porque ya habían sacado una resolución para que la Guardia Nacional no se vinculara a la Secretaría de la Defensa”, señaló.

El presidente dijo que con la negativa de hacer este cambio constitucional, la institución de seguridad creada en este sexenio, como la Policía Federal, dependerá de secretarías civiles como Gobernación o Seguridad Pública.

Indicó que con ese acuerdo se mantendrá la disciplina y el profesionalismo, incluso dijo que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, al acudir a Palacio Nacional para abordar el asesinato de cinco jóvenes estudiantes en Celaya, “le dijo a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que su interés es que sigamos trabajando juntos en materia de seguridad y lo vamos a hacer, podemos tener diferencias de otro tipo pero es la seguridad de la gente, y una de las cosas que expresó es que él está a favor de que la Guardia Nacional se mantenga apoyada, dependiendo de la Secretaría de la Defensa”.

Diferenció las expresiones de los gobernadores porque son quienes atienden las problemáticas directamente, de las acciones de “politiquería” de otros políticos y afirmó que no es militarización sino vivir libres de temores “y que se cuente con elementos de las Fuerzas Armadas que tienen profesionalismo y que ayudan”.

Al insistir en el acuerdo en el Legislativo, dijo que podría dar tiempo de enviar la iniciativa para que sea aprobada en el marco del plazo que se vence para que la Sedena no esté al mando de la GN.

“Quiero ver qué va a suceder en estos días que a lo mejor nos da tiempo para la reforma constitucional, que no sea tan urgente. A partir de enero ya se ordena que se separe la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa y eso nos va a generar muchos problemas. Ahora se generó un acuerdo porque prevalece la sensatez porque a veces la gente está ofuscada, molesta, no entran en razón. Ahora hay acuerdo de todos los legisladores, me informan, para que haya mecanismo para que siga la Guardia Nacional con los apoyos de la Secretaría de la Defensa”, afirmó.

Este acuerdo, le reportaron, fue aceptado por el PAN, “parece que sí, digo, ojalá. Si no ya el corrido lo dirá”.

Dijo que la institución “esta funcionado, que está actuando con profesionalismo, con disciplina y está haciendo muy buen trabajo, pero en los cuarteles, en los territorios, en los caminos, ¿han escuchado ustedes de mordidas de la policía de caminos? Eso ya no se da”, dijo.

El mandatario federal llamó a la gente a que si saben de algún caso de corrupción, lo denuncie; enseguida dijo: “Pero no tengo denuncias y estoy constantemente hablando con la gente, hablo con traileros. Ando en la carretera por qué porque está la Guardia Nacional y tiene que ver con la Secretaría de la Defensa, antes no era así”.