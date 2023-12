Sheinbaum justificó que los resultados de PISA están relacionados con la pandemia por Covid-19

ACATLÁN DE OSORIO, Pue. (apro).- El descenso en los resultados de la Prueba PISA en México ocurrió no solo en México, sino “prácticamente en todos los países del mundo y estuvo asociada a la pandemia” por Covid-19, aseguró la precandidata presidencial de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

En breve entrevista al término de su primer mitin de precampaña en Puebla, desestimó los resultados de dicha prueba sobre el año 2022 publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los que México retrocedió varios años en el aprendizaje de Matemáticas, Lectura y Ciencias.

La preba PISA tiene muchas críticas en el terreno educativo porque es una prueba única para evaluar la educación en cualquier país del mundo y no toma en cuenta las características de cada país, no toma en cuenta la cultura. Tons (sic), de por sí es una prueba cuestionable”, dijo.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México justificó que los resultados están relacionados con la pandemia por Covid-19, cuando cerraron las escuelas y se pasó a clases en línea.

“Lo que no dijeron los medios aquí en nuestro país es que no solamente fue un asunto en México de bajar la calificación de la prueba PISA, que ocurrió prácticamente en todos los países del mundo y estuvo asociada a la pandemia que durante mucho tiempo los niños no asistieron a la escuela”.

En tono irónico, la precandidata presidencial añadió: “Ya ven que todo le echan la culpa a Andrés Manuel López Obrador. ¡Pues no! Fue un asunto de la pandemia”.

De paso, la morenista dijo que el suyo “va a ser un gobierno dedicado, entre otras cosas, a la educación. Siempre he creído en la educación pública”.

La crítica de Sheinbaum Pardo se da luego de que esta mañana el presidente López Obrador desestimó los resultados de la prueba PISA al decir que sus parámetros “Se crearon en la época del predominio del periodo neoliberal”.