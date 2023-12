AMLO celebra que René Gavira se entregara por el desfalco a Segalmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que René Gavira se entregara a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su presunta participación en el desfalco de Segalmex, lo cual servirá para que se llegue al fondo de la investigación del que, afirmó, es el único caso de corrupción en su gobierno, que asciende a 20 mil millones de pesos, “no quedará pendiente”.

Sobre si es responsable Ignacio Ovalle, quien fue director de Segalmex cuando se dio el desfalco, el mandatario federal únicamente dijo: “lo va a decidir la autoridad competente”.

“A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso de corrupción y nuestros adversarios que están manchados por la corrupción quisieran utilizar esto para poder decir también en el gobierno de la transformación o dónde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad ahí está el caso Segalmex, gritan con eso”, apuntó.

El mandatario federal expuso que esa es la razón por la que le interesan las detenciones, que en este caso Gavira se entregó, para ir al fondo del caso y demostrar, dijo, que no hay impunidad para nadie y que no son iguales a los anteriores gobiernos.

Afirmó que este tema no se ha dejado y que le ha pedido al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “de manera respetuosa, porque es autónoma”, que este caso no quede pendiente, por ser un acto de corrupción, pero también por responder a sus adversarios que manejan este hecho en su contra. “No les quiero dejar ni un banderín, nada”.

López Obrador insistió en que él no establece relaciones de complicidad con nadie y por eso se ha podido enfrentar “a la mafia del poder económico y político”.

Agregó: “Por eso no han podido destituirme, hay algo que estimo muy importante en mi vida que es la honestidad. Si fuese corrupto ya me hubiesen hecho minilla de peje, pero no y le agradezco mucho a la gente su confianza y apoyo porque vaya que me han atacado. No me estoy tirando al suelo, pero sí me han dado un día sí y el otro también, pero desde hace años, y no han podido ni podrán y ahí andan”.