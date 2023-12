AMLO espera que haya arreglos ante la crisis que enfrenta el TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió posicionarse directamente ante la crisis que se generó este jueves en una sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que tres magistrados pedían la renuncia de quien lo preside, Reyes Rodríguez Mondragón; el mandatario no opina, aseguró, porque “tiene que ver con el proceso electoral”.

El mandatario federal señaló que lo que “tienen que estar pensando las autoridades electorales” es dejar la herencia de una herencia y una cultura democrática .

Después de hablar de cuestiones históricas en cuestión de la firma de gobernar, dijo que espera que se llegue a un arreglo.

Ojalá haya arreglos y que logremos entre todos establecer una auténtica democracia, una verdadera democracia donde el pueblo elija libremente a sus gobernantes, eso nos ha hecho falta”.

Al hablar del tema del Tribunal Electoral, afirmó que no se tiene ningún efecto y que la oposición tiene un problema.

“Es el problema de algunos, por eso no hay una oposición creciente porque no han querido entender que ha habido cambios, sobre todo en la mentalidad del pueblo, no han entendido los reacomodos que se han venido presentando en los últimos tiempos y vuelvo al mensaje bíblico: No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya cambió”.

Consideró que quienes opinan de forma antidemocrática, “van a seguir con lo mismo pues no van a poder avanzar porque no se puede engañar al pueblo”.

El presidente señaló que ir no exagera al sostener que por falta de democracia México no ha podido estar en el sitio que le corresponde.

“Pero ya estamos avanzando y va a quedar el hábito de la democracia y la cultura democrática y eso va a ser una buena herencia”, por lo que llamó elecciones limpias y libres.

“Sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva y esto es muy importante lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación, nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia. Oligarquía es el gobierno de una minoría”.

El jefe del Ejecutivo federal llamó a que se tenga una democracia verdadera, representativa y participativa, para que no solamente se elija a los representantes, sino que también participen.

“Que no actuemos cada tres o seis años, que no se agote la democracia en el voto para elegir a una autoridad, sino que se haga valer la consulta, el plebiscito el referéndum, la revocación de mandato, que sea el pueblo el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone el pueblo quita”, dijo.

Insistió en hablar de la revocación de mandato, “para que no se llegue al cargo y no se piense en hacer y deshacer por eso es muy importante la revocación de mandato”.

Todos, consideró, ayudan porque “la sociedad está muy despierta y cualquier servidor público tiene que aprender a respetar al pueblo y autolimitarse. Ya no es el tiempo de la prepotencia, ya pasó eso, la misma sociedad, por mucho control que haya en los medios, por mucha manipulación que puedan ejercer a través de los medios los corruptos, las antidemocracias ya no funciona”.