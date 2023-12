AMLO propone decidir sobre las corridas de toros en la CDMX mediante consulta ciudadana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador propone resolver con una consulta ciudadana en la Ciudad de México si las corridas de toros deben continuar, pese a los llamados de activistas en defensa de la vida y salvaguarda de los animales y a sus argumentos en favor de los derechos de los menores de edad que son inducidos en esas actividades.

Si la consulta resulta a favor de quienes están por la defensa de los animales, el presidente les garantizó su abierto apoyo.

–Aun cuando todavía no termina el proceso legal, mi recomendación, y en lo que yo pueda ayudar, es que se convoque a una consulta en la Ciudad de México.

–¿Los derechos de los niños se consultan?

–Es que en este caso sería lo mejor para todos, y tengan confianza.

–¿Los niños votan, entran a la consulta?

–No, los ciudadanos, pero ya hay muchos ciudadanos muy conscientes. Esto es lo mejor. Es la práctica más efectiva, democrática, es el método más democrático.

El mandatario federal afirmó que primero hay que ver si legalmente es posible en el caso de la Ciudad de México, para que sea una consulta cuyo resultado que sea vinculatorio.

“No hay que tenerle miedo al pueblo”

El poder de los ciudadanos, dijo, también es relevante en ese tipo de ejercicios y confío en que, en el caso de la protección de animales, podría participar mucha gente, lo cual daría mucha fuerza a la protesta, porque no sólo es un asunto legal, sino moral y político; sobre todo para que la decisión no sólo quede en manos de una cúpula de funcionarios, “no hay que tenerle miedo al pueblo”.

Al cuestionamiento sobre el procedimiento ante un poder económico, el jefe del Ejecutivo federal afirmó: “Yo les ayudo”, pero pidió revisar el marco legal para hacerles la recomendación.

“Les voy a decir algo, porque yo hablo para todos, pero es contestándote: Si hay un lugar donde hay conciencia del respeto que debe haber a los animales es aquí, en todos lados, pero más aquí”, dijo.

Ante la falta de respeto a la niñez y sus derechos, por la inducción a temprana edad a estos eventos taurinos, el presidente expuso: “A veces hay que apoyarse en la gente, siempre, no son asuntos nada más legales, si se lo dejamos a unos cuantos jueces, pues a eso me refería cuando hablaba de la democracia participativa”.

También llamó a poner el tema en el debate nacional.

“Si ustedes, quienes están a favor de que no haya maltrato a los animales, en general, triunfan, yo voy a apoyarles.”

–¿Nos va a apoyar, señor presidente?

–Sí, abiertamente.

Pidió que antes se haga la consulta, “para no imponer. Ni siquiera el Congreso debería resolver solo, sin consultarle al pueblo sobre estos temas donde hay opiniones encontradas. Es el pueblo, eso sería muy bueno”.

El presidente López Obrador refirió un mensaje en X del comentarista deportivo David Faitelson: “Vergonzosa la decisión de la Suprema Corte al revocar la prohibición de la “fiesta taurina” (asesinato de toros) en la Plaza México. Muestra inequívoca de cómo está nuestro sistema de justicia”.

Dijo que la postura que él tome será “la del pueblo. Para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Nada más que el otro Vicente va para otro lado, pero eso es porque ya…”.

Compromiso presidencial

Reiteró su compromiso: “A que antes de salir yo ya les dije que yo voy a mandar una iniciativa al 4° Constitucional para la protección de los animales, yo eso sí lo voy a hacer, pero en este tipo de decisiones que toman los jueces y que tienen que ver con que el Poder Judicial, antes de que resuelvan en definitiva, debe conocerse la opinión de la gente”.

Le solicitaron que se muestre lo que hay detrás de las corridas de toros que son públicas.

Dijo que él ayudará a promover la consulta “con equidad” y, al sugerir primero que se presenten las dos partes, después se retractó para que cada uno haga su planteamiento por su lado y lo dé a conocer.

“Ellos van a poder argumentar por qué consideran que deben permanecer y ustedes por qué no, y confiar en la opinión de la gente (…) Aquí van a venir y va a estar muy bueno el debate”, aunque le rectificaron que no sería un debate, sino la exposición de cada lado.

“Que cada quien exponga, si no pueden estar juntos, para que no haya problema, vienen un día… déjenme pensarlo”, porque, señaló, en las cúpulas no se tiene el derecho de decidir y resolver a partir de solo su opinión, que es la de una minoría.

“Yo les hago la propuesta y, si ustedes dicen no, no; pero si dicen sí, vamos. Para que no se vaya a polarizar antes de tiempo, que lo platiquen entre ustedes. Yo hago llegar la propuesta con Jesús y, si están de acuerdo, aquí ya lo damos a conocer”, finalizó.