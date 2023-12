Crisis en el TEPJF, estrategia de AMLO para desestabilizar y ganar las elecciones: Xóchitl Gálvez

COLIMA, Col. (apro).- Durante su visita a esta ciudad, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, consideró que la crisis interna que enfrenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es resultado de una estrategia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para desestabilizar al organismo y ganar las elecciones de 2024.

Tras haber encabezado la tarde del jueves un acto político en el jardín de la delegación Santiago, en Manzanillo, esta mañana Xóchitl Gálvez sostuvo un encuentro con representantes de los partidos que la postularon, organizaciones y simpatizantes en un salón de convenciones ubicado al norte de esta ciudad.

En entrevista con los medios de comunicación, la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD dijo que el jefe del ejecutivo “está siendo capaz de usar todos los instrumentos del Estado con tal de ganar; él sabe que esta elección se va a polarizar y justo él sabe que México no está bien”.

El presidente, dijo Gálvez, “yo creo que se mete por donde puede: lo quiso hacer con el INE, lo quiso hacer metiendo a un tercer candidato y ahora (quiere) desestabilizar al Tribunal Electoral Federal; no es una buena decisión para nadie, el proceso electoral ya empezó y el tribunal tiene que darle confianza a este proceso”.

Añadió:

“De por sí su servidora está enfrentando una elección de Estado, está enfrentando todo el aparato en su contra y aun así los tribunales deberían de resolver sus problemas después de que pase la elección”.

Ante la exigencia de un grupo de magistrados de que renuncie el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, Xóchitl Gálvez sugirió “que se aplique la legalidad, que dialoguen entre ellos y le manden certeza a los ciudadanos; yo creo que eso no genera ninguna certeza, no es un buen mensaje, para mí lo lamento terriblemente, porque las instituciones como el Tribunal y el INE son clave para que esta elección sea llevada en paz y en tranquilidad, pero sobre todo en equidad”.

Puerto de Manzanillo, clave para el nearshoring

En relación con su visita a la entidad, dijo que el puerto de Manzanillo es clave en el país y que recibió informes de que “está ya saturado, no tiene posibilidades de crecimiento, está empezando a trabajar con mucha deficiencia, de hecho, se han movido algunas empresas internacionales por el tiempo que tardan las cargas sin que puedan salir”.

Comentó que llega a haber hasta 16 kilómetros de fila para entrar a Manzanillo y “dentro de la ciudad está colapsado, de hecho los choferes hacen largas filas, o sea, ya eso genera un problema, hay alternativas para ampliar el puerto, se han planteado y el gobierno no las ha tomado en este momento”.

Destacó la importancia de este puerto para el proyecto de futuro del nearshoring, o sea, “México no puede traer más inversiones si no mejoramos la infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, cruces fronterizos y creo que Manzanillo está en un problema”.

Gálvez Ruiz mencionó que en una reunión con transportistas la inseguridad fue el tema que más abordaron, pues ya les es absolutamente inaceptable la cantidad de dinero que invierten para cuidar sus tráileres, además de que resienten la falta de la Guardia Nacional en la carretera, que se ha vuelto muy peligrosa.

“Justo me decían los empresarios ayer: si nos garantizaran seguridad, si nos garantizaran eficiencia de que no nos cobraran tanto de almacenaje por la ineficiencia de la propia aduana, podríamos pagar más a los empleados; quítennos un montón de costos excesivos que tenemos en logística, en seguridad, en almacenaje”.

La aspirante presidencial se mostró convencida de que se puede transformar a México, “lo he dicho claramente: si aprovechamos la oportunidad del nearshoring, lo que México podría exportar en 10 años son 500 mil millones de dólares más; hoy exportamos 380 mil millones de dólares, entonces hay un potencial en México de traer nuevas inversiones, pero si no resolvemos el tema de la energía, el tema de las aduanas, de los puertos, de las autopistas, pues no lo vamos a poder hacer”.