No hay alianza entre Morena y MC para designar sustituto de Zaldívar en la Corte: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, desmintió las especulaciones que han enarbolado sobre la existencia de una alianza entre las fracciones de Morena y Movimiento Ciudadano (MC) para nombrar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), que sustituya a Arturo Zaldívar.

Quien también aspiró a coordinar los llamados “Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, que ganó Claudia Sheinbaum, comentó que supone que cada grupo parlamentario se mantendrá independiente de los otros, a pesar de que la tensión generada en el Congreso de Nuevo León, que culminó con el desistimiento de Samuel García como contendiente a la presidencia, mermó a MC.

“No, no es así, yo no creo que sea así, me parece que cada grupo mantendrá su independencia, y el hecho de que a Movimiento Ciudadano se le haya lastimado tanto en este pasado proceso interno, no quiere decir que ya haya una alianza estrecha y única con Morena”, especuló durante una entrevista que le hizo el periodista Pedro Gamboa para Milenio.

Con respecto a la sustitución de Zaldívar, Monreal habló sobre la importancia de que la bancada naranja sea autónoma, ya que le parece que es auténtica en sus posturas, a diferencia de otros partidos de oposición como el PRI y el PAN.

"Creo que Movimiento Ciudadano ha tenido un comportamiento muy digno en el parlamento, y siempre ha procurado ser líder en las votaciones por el bien del país, no es como el grupo opositor, más bien, su bancada es reflexiva y serena. Así ha actuado toda la legislatura".

El exaspirante a presidir México también se refirió en la conversación al pendiente que tiene el Senado, de nombrar comisionados para el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), lo cual descartó se logre antes del 15 de diciembre, como lo ordenó la SCJN.

“El Congreso intentó, era su propósito, pero nadie está obligado, es muy complicado, yo ya no participe en ello porque ahora soy un legislador más, se platicó con los grupos, si lograron acuerdos o no, no lo sé, pero acompañé al grupo mayoritario”, declaró.

Quien se incorporó recientemente a su curul en la Cámara alta, comparó a las dos precandidatas para presidir el país, y calificó a la oficialista Claudia Sheinbaum de “extraordinaria” e “invencible”, y mencionó que le va ganando en las mediciones a la opositora Xóchitl Gálvez.

"Para mí Sheinbaum es una mujer extraordinaria, va a la cabeza en encuestas y mantendrá la delantera, es muy disciplinada y para mí representa una continuación en el trabajo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador", fueron sus palabras.

A pesar de su simpatía por la exjefa de gobierno, matizó que tiene respeto por los dos equipos que están compitiendo por la silla presidencial, y destacó lo importante que es evitar polarización en las precampañas y campañas para una evolucionar en democracia.

"Soy un hombre sensato, en mis más de 40 años como servidor público he visto a través de la historia que todo exceso de polarización trae como consecuencia involución en la democracia y la política", dijo.

Y concluyó:

"Así va a ser la precampaña y la campaña, van a ser polarizados los siguientes meses, hay que esperar, conservar la calma y serenidad para que el juicio no nos abandone, para que entendimiento y tolerancia no se pierda, sino pueda mantenerse con mucha fuerza y rigor".