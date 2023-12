Padre de Debanhi Escobar busca una diputación federal por Movimiento Ciudadano

MONTERREY, N. L. (apro).- Mario Escobar, padre de la fallecida Debanhi, cuyo cadáver fue encontrado en el fondo de una cisterna en Apodaca, el año pasado, anunció que buscará la candidatura de una diputación federal por Movimiento Ciudadano (MC), después de consultar esta decisión con el gobernador Samuel García.

Tras acudir a la sede estatal del MC, Escobar Salazar reconoció que habrá un sector de la población que puede mal interpretar su posible postulación, aunque aclaró que su interés es promover una legislación que evite que otras personas pasen por el sufrimiento que él y su familia atravesaron, luego de que su hija desapareciera el 9 de abril del 2022.

Tras entregar esta mañana su documentación personal y una carta de intención para competir por el escaño federal, en una jornada en la que hubo registros, también, para diputados locales y alcaldías de MC, Escobar dijo que, pese a posibles reproches de su interés, el caso de su hija no puede politizarse más de lo que ya está.

“Mi propósito es trabajar de la mano con el partido político para ayudar a gente que de alguna manera ha pasado por alguna situación como la que hemos pasado nosotros. Me invitó el partido. Desde hace tiempo había tenido muchas pláticas con el gobernador Samuel, con muy buena comunicación, hemos ido de la mano en el caso de nuestra hija y fue con él uno de los primeros acercamientos”, dijo.

Aclaró que fueron él y su esposa Dolores, los que le preguntaron al mandatario emecista si habría posibilidad de que él pudiera incorporarse a la política en algún puesto de elección popular.

“Mi esposa y yo se lo propusimos al Gobernador. Fue una decisión muy platicada por los dos, y él me dijo que era mi decisión, que estaba en todo mi derecho, y que en el partido estaban las puertas abiertas, como ciudadano, no como militante”, señaló Mario, quien labora como profesor.

Precisó que su candidatura es una actividad diferente a su búsqueda de justicia por la muerte de su hija que, después de desaparecer fue encontrada sin vida en el fondo de la cisterna de un hotel, en Apodaca, el 21 de abril del año pasado.

“El seguimiento que le hemos dado a la carpeta de investigación, en el caso de feminicidio de nuestra hija, nos ha permitido colaborar junto con diversas federales y estatales. Algunas de ellas han caminado con nosotros con respeto, empatía y en cumplimiento de sus obligaciones”.

“Es necesario, en ese sentido, construir políticas públicas para las comunidades más vulnerables, ya que son muchas las necesidades que hay que atender. Nos sentimos obligados y motivados mi esposa y yo a darle continuidad a esta voz creada por un descontento social que existe en el estado”, explicó.

Como candidato, y eventual diputado, buscará formar un frente para prevenir situaciones como le ocurrió a él, y para esclarecer casos similares que no están atendidos.

“Nunca se está preparado para una oportunidad como esta, pero con la pérdida de nuestra hija, nosotros perdimos el miedo a todo y en ese sentido generamos un compromiso con los que no han tenido voz para reclamar. Esto no quiere decir que dejemos aparte el caso de nuestra hija, si no que separaremos los dos rubros”.

“El caso de mi hija estuvo politizado desde un principio donde muchas televisoras se estaban peleando por la situación y mi hija estuvo en el medio. Recordando un poquito, lo de ella siempre estuvo politizada por la Fiscalía de Nuevo León y en ese sentido, no tengo problema”, concluyó.

Dijo que aún no sabe en qué distrito de Apodaca buscará contender y esperará la convocatoria para las diputaciones federales, par registrarse.