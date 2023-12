Se ventila divorcio de Lozoya con Marielle Ellen Eckes al apelar por su libertad provisional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta un proceso penal debido a acusaciones que lo vinculan con casos como Odebrecht y OHL, firmó el divorcio con la que fue su esposa por 17 años, Marielle Ellen Eckes, el pasado 7 de abril, según se dio a conocer en una audiencia donde el cónyuge buscaba le concedieran libertad provisional.

El abogado de Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda, ofreció frente al juez de control, Gustavo Aquiles, dos pruebas para justificar el cambio de medida cautelar para el exfuncionario, una consistió en un documento de cuartilla y media en el que solamente se informa que hace ocho meses se formalizó la disolución del vínculo matrimonial en Alemania, de donde es Ellen Eckes.

Como el último domicilio conyugal del matrimonio, desde finales del sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, se ubica en el país europeo, fue ahí donde se concretó la separación.

Fue también en esas fechas que iniciaron las investigaciones relacionadas con los asuntos de Odebrecht y Agronitrogenados.

El documento fue cuestionado por fiscales federales, porque el texto original estaba en alemán, y manifestaron desconfianza de la traducción al español anexada, a lo que argumentaron la necesidad de realizarse actos de investigación que verifiquen la autenticidad del escrito.

“Si bien hace referencia a la existencia de un expediente de divorcio, no tenemos el expediente completo. El documento dice que no aplica a pensiones, suponemos que pensiones alimenticias, por lo tanto ¿cómo es posible que diga el documento que no hay compensaciones alimenticias? Existen además bienes afectos en un divorcio”, alegó el fiscal Kristian Fernández Jiménez Hernández.

El defensor del exfuncionario imputado respondió que la audiencia no era el ámbito adecuado para tratar un tema relacionado con la familia de Lozoya.

De acuerdo con la revista Quien, los divorciados contrajeron nupcias en una discreta ceremonia en el Centro Histórico de la Ciudad de México en febrero de 2016.

La cónyuge de esta unión pertenece a la familia dueña de la compañía Eckes-Granini, la cual lidera el mercado de los jugos procesados en el viejo continente.

Cuando la Fiscalía General de la República acusó al exdirector de Pemex, no sólo ejerció acción penal contra él, sino contra su mamá, hermana y esposa.

La posible liberación fue frustrada porque el juez Aquiles dijo que, aunque es procedente la petición, en ese momento estaba impedido para pronunciarse, debido a que Lozoya promovió un amparo contra la prisión preventiva justificada y, por ello, se otorgó una suspensión definitiva que establece el deber del inculpado de permanecer dentro del Reclusorio Norte, por lo menos hasta que se emita sentencia que resuelva el fondo del juicio de garantías.

Quien fue miembro del gabinete presidencial en el pasado sexenio, lleva dos años en la misma prisión.