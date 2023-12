Tras enfrentamiento en Texcaltitlán, AMLO llama a combatir el narcotráfico atendiendo las causas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – Un día después del enfrentamiento entre habitantes de Texcaltitlán, Estado de México e integrantes de la Familia Michoacana, quienes los estaban extorsionando cobrándoles “derecho de piso”, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a combatir el narcotráfico atendiendo las causas porque, de lo contrario, será difícil terminar con estos problemas.

Desde Pungarabato, Guerrero, puso como ejemplo lo sucedido en Estados Unidos con el consumo de drogas, donde los jóvenes que tienen esas adicciones solo viven seis meses.

“¿Y por qué tienen ellos esa pandemia? Porque tienen una forma de vida, un estilo de vida en donde a los jóvenes apenas llegan a la adolescencia los sacan de las casas. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, aunque a veces abusen y no se quieran ir, aunque se tarden, tenemos que mantener la familia unida y aconsejar mucho a los jóvenes”, recomendó desde Pungarabato, Guerrero, en el evento de informe sobre los Programas del Bienestar en la entidad.

Recordó que, en todos los cinco sexenios anteriores, es decir, en 30 años, los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN destinaron solo 7 mil millones de pesos, mientras que, en cinco años de su sexenio se han destinado 110 mil millones de pesos sólo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“No hay que dejar a los jóvenes, nada de darles la espalda. En los gobiernos anteriores lo único que hacían era decir: ‘Son ninis, que ni estudian ni trabajan’, y nunca atendieron a los jóvenes, por eso los enganchaban y se los llevaban a las filas de la delincuencia.

Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, ofrecer oportunidades a los jóvenes, que no se sientan solos, que no haya vacío, hay que apapacharlos mucho, mucho amor, mucho amor en la familia. No olviden eso”, pidió.

Además, pidió no preocuparse porque un nuevo gobierno les quitará los programas sociales que está impulsando porque está procurando elevarlos a rango constitucional para que se vuelvan derechos del pueblo.

“No es que va a llegar una nueva autoridad y va a decir: ‘Ya este programa no’. No, primo hermano, ya no puedes porque está en la Constitución y el pueblo se va a hacer cargo de hacer valer la Constitución y de hacer valer la justicia, y no va a pasar eso. Yo ya nada más les comento para los que se preocupan: no va a pasar nada de eso”, aseguró.

Recordó que hay tres estados que son los que más apoyo reciben del gobierno federal: Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

En el caso de jóvenes, en Guerrero, hay 28 mil 484 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En la entidad hay 23 mil 473 jóvenes universitarios con beca. Y hay ahora 269 mil familias que reciben becas para sus hijos que están estudiando preescolar, primaria y secundaria.

“Va a aumentar el número de becas, ya tenemos el presupuesto para el año próximo, porque hay lugares en donde un salón de clases la mitad recibe beca y la otra mitad no, y están igual de necesitados, y ahora queremos que en Tierra Caliente sea universal el apoyo, todos los que estudian van a tener sus becas, todos en el nivel básico”, señaló

En Guerrero son 335 mil 139 adultos mayores, y la buena noticia es que pasa, de cuatro mil 800 pesos bimestrales va a pasar a seis mil pesos bimestrales. También todos los que tienen una discapacidad, de 29 a 64 años, se les dé una pensión.

Son 24 mil 460 madres solteras que reciben este apoyo a madres solteras, se está ayudando, dijo, a pescadores, a productores, pero de manera directa, sin intermediarios, también en Guerrero.

“Van a continuar los Precios de Garantía, para que no haya abusos, porque a veces se produce, se va a vender y los intermediarios pagan lo que quieren, los… No les quiero llamar, pero ya saben ustedes, son coyotes, pues, con todo respeto para los coyotes, pero son ventajosos”, apuntó.

Añadió que ya quedó establecida es la entrega de los fertilizantes de manera gratuita a todos los productores en Guerrero.

Recordó que el viernes 8 de diciembre estuvo en Ixtlahuaca, Estado de México, donde hay ocho sucursales del Banco del Bienestar para que los adultos mayores que van a cobrar lo que por derecho les corresponde.

“Además todo con tarjeta, todos con su tarjeta van al banco y sacan lo de las becas, lo de las pensiones. Ya, repito, nada de intermediarios, no es como antes de que ‘a ver, entréganos a nosotros el apoyo y nosotros lo vamos a entregar a la gente’. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, porque no llega o llega con moche, con piquete de ojo. Queremos que sea directo, que todo el apoyo se entregue de manera directa”, agregó.

Reiteró que se van a construir y a reconstruir 250 mil viviendas en Acapulco, sin crédito, con apoyo directo.

“¿De dónde sacamos los recursos, el presupuesto? Pues sacamos el presupuesto porque ya se acabó la robadera, por eso están enojados. ¿Saben qué pasaba? Que se quedaban con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, con las llamadas privatizaciones. Y se llevaban todo, saqueaban todo, en los 36 años que tardó el llamado neoliberalismo.

“Pues ese modelo es el que querían mantener eternamente en nuestro país, nada más que el pueblo dijo ‘basta’ y se acabó ese pinche modelo. Pero no sólo se quedaban con los bienes y el gobierno facilitaba todas esas transas, también se quedaban con el presupuesto”, comentó.