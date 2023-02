García Vilchis acusa a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de "megacampaña de desinformación"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “Quién es quién en las mentiras de la semana” destacó el tema electoral al afirmar que “Lorenzo Córdova y Ciro Murayama arman una megacampaña de desinformación usando al INE como ariete”, dijo Ana Elizabeth García Vilchis, quien aprovechó para difundir en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador un video con declaraciones de la periodista Carmen Aristegui.

Afirmó que “se reactivó la campaña en contra de la reforma electoral”, con la exhibición de una entrevista que dieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, al diario español El País.

“Murayama declaró que la democracia no está en el ADN de los mexicanos sólo porque no votan como él quiere, pero asoma un sesgo clasista, como si los mexicanos fuéramos menores de edad y no tuviéramos la capacidad de entender y elegir a nuestros representantes y gobernantes. Esta desafortunadísima declaración fue reproducida por muchos medios y, ya saben, a ocho columnas publicaron mentiras sobre el plan B, como el periódico La Razón y Reforma, columnas en El Universal”, señaló.

Enseguida expresó “qué sorpresa”, al mencionar que entre quienes replicaron la información están Claudio X. González, Emilio Álvarez Icaza, Denise Dresser, Ángel Verdugo “y un larguísimo etcétera. Un verdadero nado sincronizado digital para generar una caja de resonancia de las mentiras contra el gobierno”.

Consideró que no solo es falso, “sino una completa exageración y está absolutamente alejado de la realidad” el posicionamiento de Córdova Vianello en torno a que “‘El Plan B de la reforma electoral afecta gravemente las posibilidades de ejercer el voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad con regularidad y certeza, es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia’. Y ahí dice en su tuit: ‘Comparto mi participación hoy en el Consejo General’”.

También se lanzó contra los señalamientos en torno a supuestas declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López: “había mandado a los senadores a ‘descuartizar’ al INE. Él dice: ‘Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan’”, a esta publicación, dijo, “también es falso, sólo son dichos del consejero presidente. O le contaron mal el chisme o es producto de su imaginación”.

Después expuso el video con la participación de la periodista Carmen Aristegui en la presentación del libro de los consejeros del INE, “La democracia no se toca”, que se reprodujo a partir de la declaración: “de su partido que había que destazar o destripar o despanzurrar, ¿o cómo era? Cualquiera de esas palabras que, finalmente, dichas o no dichas de manera directa a los legisladores, ilustran, describen, finalmente lo que según los especialistas y la gente que directamente está operando al sistema electoral en México pues podría ocurrir en caso de que estas reformas finalmente puedan validarse de manera sorpresiva, diría así desde mi punto de vista, por la Suprema Corte de Justicia que ya están ahí recibiendo las impugnaciones correspondientes”.

Hoy le toco a Carmen Aristegui @AristeguiOnline en la sección de #QuiénEsQuienEnLasMentiras.



Dice Vilchis:



"Ahí no paro esto, lo dicho por Aristegui, Milenio, Reforma lo cual fue falso...@craviotocesar y @adan_augusto desmintieron que quisieran destazar al INE" pic.twitter.com/gBeitUTM4E — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) February 1, 2023

Después reconoció que el video se dejó más tiempo “para que sepan quiénes estaban ahí y qué dijeron”, en referencia a la participación de José Woldenberg, Ciro Murayama, Lorenzo Córdova y Jacqueline Peschard.