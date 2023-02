Julio Scherer me reveló que entrevistaría a "El Mayo" Zambada: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Al destacar que entre las revelaciones de los testigos durante el juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos se manejó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) había claves para transportar drogas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que don Julio Scherer García, fundador de Proceso, le confió la experiencia previa a entrevistar a Ismael “El Mayo” Zambada.

“Éramos muy amigos y me mandó a decir que iba a ir a esa entrevista porque su oficio de periodista se lo demandaba, que yo estuviese enterado, nada más, unos días antes”, dijo en primera instancia.

“De las cosas que me platica, no sé si está en la entrevista creo que no, es que estuvo como uno o dos días en espera hasta que se crearon las condiciones y ya lo llevaron, se dio la entrevista, que eso esta publicado. Pero lo que me llamó la atención, y a él también porque tenía mucho sentido del humor, me decía: ‘Don Andrés, ¿qué cree? Me tuvieron esperando y ¿sabe qué decían? Que no podíamos ir al lugar porque había mucho gobierno -dijo entre risas-. Mucho gobierno era vigilancia, es lo mismo que los informantes, por ahora no, hay mucho gobierno, espérense”, relató.

La entrevista con Zambada.

El mandatario expuso que ese ejemplo aplica en el entramado que se generó durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando estuvo como secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

“Esto es parte de lo que sucedía y son de las lecciones que uno debe recoger de todos estos procesos independientemente del resultado sobre todo por la gente, información colectiva, para todos porque etas cosas en la radio en la televisión

pasan así como flash, no hay análisis”, indicó.

Después de la anécdota con el periodista Julio Scherer el presidente reprochó que “ya nadie se acuerda del aeropuerto, las balaceras, a partir de aquí deberían decir a ver qué pasaba en el aeropuerto, entonces es muy interesante”.

Un fragmento que retomó del resumen del juicio a García Luna, presentado en la conferencia en Palacio Nacional, fue la clave 3545 para que en el AICM se quedara sin vigilancia para pasar droga.

Esta operación se manejaba por la Policía Federal “que tanto defienden los conservadores, que no apoyaron a la Guardia Nacional que no quieren que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, independientemente de lo que haya a concluirse, eso del aeropuerto no hay duda de que lo manejaban y no solo el aeropuerto sino los informantes sobre todos los vuelos de Marina, de Defensa para advertir si había una movilización del ejército también se filtraba de inmediato”.