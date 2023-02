Morales Lechuga obtuvo una suspensión para que la FGJCDMX ya no lo vincule a la corrupción inmobiliaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, obtuvo una suspensión para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) deje de presentarlo como uno de los probables responsables del caso del llamado “cártel inmobiliario”.

El juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva para que, mientras resuelve el juicio de garantías, la Fiscalía capitalina únicamente presente información del caso sin datos que puedan identificar al ex funcionario.

“Se concede la suspensión definitiva solicitada para los efectos de que las autoridades responsables: i. En la difusión del mensaje reclamado se abstengan de exponer al quejoso frente a la sociedad, principalmente como culpable de algún hecho delictivo, y se constriñan a presentar en forma descriptiva y no valorativa la información referente a él, absteniéndose de exponer datos e imágenes que permitan identificarlo como culpable, para lo cual deberán difuminar el nombre y rostro del solicitante del amparo, se limitaran a presentar de manera descriptiva y no valorativa la información referente al quejoso, eliminando aquellos datos a través de los cuales sea factible su identificación, así como para que ii. En lo sucesivo las responsables no difundan información valorativa referente al quejoso, teniendo sólo la posibilidad de difundir información acerca de él de manera descriptiva, sin mostrarlo como culpable”, señala el acuerdo del juzgador.

El exfuncionario solicitó el amparo luego del mensaje a medios emitido el pasado 30 de julio de 2022 por el Coordinador General de Asesores y Vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, en el que informó de diversas acciones realizadas por la institución en el caso del “cártel inmobiliario en Benito Juárez”, tales como la detención de Luis Vizcaíno Carmona, ex director general de jurídico y gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

Originalmente el juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión definitiva bajo el argumento de que retiró el video del mensaje de la plataforma YouTube, en la que fue transmitido.

En un recurso de revisión, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal señaló que incluso aunque en el mensaje no se mencionó a Morales Lechuga y el video fue eliminado de la plataforma, esto no implica que el acto no existió y por tanto se debe conceder la suspensión definitiva.