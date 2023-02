Rectifica AMLO sobre Cuauhtémoc Cárdenas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas anteriormente se deslindó del lanzamiento “Méxicolectivo”, pero al seguir manejándose que sería parte de la plataforma, celebró que reiterara su postura mediante una carta.

“A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya declarado. Yo creo que aclaró”, indicó.

El mandatario federal señaló que, “de todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores, porque ayer hablé lo que decía Melchor Ocampo: que los moderados no son más que conservadores más despiertos, más audaces, más simuladores. ¿No ven los intelectuales y los periodistas famosos que se disfrazaban de independientes y eran más conservadores que Lucas Alamán? Entonces me da mucho gusto”.

López Obrador expuso que no ha leído la propuesta de la nueva plataforma, pero lo considera una crítica, “por ejemplo, exagerada, sin fundamento porque están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo que prevalece en México. Imagínense, el general Cárdenas fue presidente de México y no militarizó al país, recuperó los bienes que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros, fue un presidente popular, patriota y dos veces secretario de la Defensa. Entonces ¿cuál militarismo? Politiquería. ¿Y qué autoridad moral tienen los abajo firmantes si todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices, o toleraron la corrupción que imperó en los últimos tiempos?”.

También se le preguntó si consideraba buena su relación con el ingeniero Cárdenas, a lo que respondió:

“Sí, yo lo quiero mucho, pero además lo respeto porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros llegamos a la Presidencia para impulsar una transformación, la Cuarta Transformación, con el apoyo de millones de mexicanos, esto no es asunto de un solo hombre, somos millones y fue un proceso que se fue dando durante el tiempo, se fue decantando. Muchos se quedaron en el camino porque son mujeres, hombres, de poca fe.

El presidente López Obrador recordó que después del proceso electoral de 2006 “muchos se desencantaron, luego se volvieron a animar, pero en el 12 muchos dijeron: no se va a poder, nunca se va a poder. Yo escribí, por ese desánimo, por esa desolación que había, un libro que se llama No decir adiós a la esperanza”.

Este martes 31 dijo que considera adversario político a Cárdenas “si él asume una postura de este tipo”, al plantearle que era parte de “Mexicolectivo”, situación que el político de izquierda ya había aclarado e incluso decidió no acudir al lanzamiento de la organización para que no se interpretara que apoyaba sus planteamientos.