Resolución de la SCJN no limita a Rocío Nahle para buscar la gubernatura de Veracruz: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la "Ley Nahle" no limita a Rocío Nahle para una posible candidatura al gobierno de Veracruz, aunque la oposición que ha perdido en procesos electorales ante la secretaria de Energía de origen zacatecano, celebre la última decisión del Poder Judicial, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal dijo que por la residencia de Nahle en Veracruz podría contender para ser gobernadora y enseguida del tono irónico, aclaró: “Por ejemplo yo puedo porque mi papá era de Veracruz mi madre tabasqueña, de acuerdo a la Constitución (…) Eso sí, si uno tiene hijos veracruzanos, tiene uno derecho, antes, pero no a los hijos de veracruzanos, el hijo tiene derecho, sí que es mi caso, pero yo ya en septiembre una vez que entregue la banda ya me jubilo, ahí sí ya no nos vamos a poder ver, pero siempre los voy a recordar con afecto”, afirmó.

El presidente solicitó mostrar los datos de las votaciones que ha obtenido Nahle, principalmente para procesos legislativos donde, dijo, “ganó de mayoría, no es plurinominal”. En una de las votaciones obtuvo un millón 800 mil votos; en otra más de un millón 261 mil.

“¿Cómo se llama con el que compitió? -Julen Rementería, ah que trajo a los de Vox de España. Más de 500 mil votos en otra contienda, o sea los cepilló, estos son los que celebran pensando que ya no va a poder participar, yo creo que sí, digo, en el caso de que gane la encuesta, porque tiene la residencia”, destacó.

El presidente aclaró que Nahle no está imposibilitada porque “se puede (contender) también por la residencia y ya Rocío fue diputada federal, senadora por Veracruz, diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos, que ganó de mayoría en el Senado (…) es senadora de Veracruz con licencia porque nos está ayudando en la Secretaría de Energía y en la construcción y rehabilitación de las refinerías”.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, le aclaró que lo que eliminó la Corte fue que pudieran contender quienes tuvieran hijos veracruzanos, es decir que la Corte decidió en contra de la modificación del 11 de agosto de 2022 en el Congreso de Veracruz al artículo 11 de la Constitución de la entidad con la que “mexicanos nacidos fuera del territorio del estado con hijos veracruzanos” pueden ser considerados veracruzanos.