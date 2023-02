Aumento en la inflación en México no es para preocuparse: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El más reciente aumento en la inflación no es para preocuparse y podría ser el último que se dé, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia en Zapopan, Jalisco, el mandatario federal expuso que “no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7 en el mes, pensamos que va a bajar más”.

Afirmó que su administración no dejará de enfrentar el problema inflacionario, “nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse la política del banco de México es autónoma ellos deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista”.

El mandatario mexicano expuso le gustaría que el Banco de México se ocupara no solo del control de la inflación sino también pensaran en el crecimiento económico.

“Esa fórmula de que si hay incremento de inflación van a aumentar las tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial pues es lo ortodoxo y había que pensar en otras acciones como lo que estamos haciendo de apoyar la actividad productiva, de no aumentar los precios de las gasolinas, del diesel, del gas, de la luz lo que estamos llevando a cabo, eso no lo hacen, no lo recomiendan ni el Banco de México, ni los bancos centrales en el mundo”, señaló.

También dijo que dichas entidades deberían de ocuparse más en impulsar el crecimiento y no solo en el control de inflación; sin embargo, reiteró que seguirán respetuosos de las decisiones de Banxico.