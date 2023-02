“Manipularon mis palabras sobre que la ministra Norma Piña era presidenta de la SCJN por mí”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los medios de comunicación manipularon su declaración de que por él la ministra presienta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, llegó a ese cargo y reprochó que no se difunda más la red de corrupción del exsecretario de Seguridad: “García Luna no se toca”.

“Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, manipularon mis palabras, que la ministra era presidente porque ya no era como antes de que el presidente de la República era el que ponía y quitaba a ministros y que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial”, dijo.

El mandatario federal indicó que aún no hace falta una reunión con la ministra Piña y se tendría sólo que sea necesario.

“Ahora no tenemos necesidad porque somos respetuosos de la independencia de la autonomía del poder judicial”, dijo.

El presidente detalló que la práctica por siglos era que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo y que supuestamente había división de poderes, “pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el presidente pero ésto se olvidó”.

Aprovechó para reprochar que el juicio a Genaro García Luna no ha sido difundido por los medios de comunicación y entre otros temas, “que se amparó a uno de los colaboradores cercanos a García Luna, Cárdenas Palomino, y les puedo garantizar que en la mayoría de los periódicos no fue nota, fue nota que saludé a la presidenta (de la SCJN) o que no la saludé, pero el tema de García Luna está vedado, García Luna no se toca”.

También recordó que magistrados del ordenaron que se descongelaran las cuentas del exmando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.

El presidente López Obrador insistió en que es un timbre de orgullo que la mayoría de los medios estén en su contra, además de que se den episodios como el de la ministra Piña.

“Eso no había pasado en más de 100 años, desde la época del presidente Madero, nunca había atacado y es un timbre de orgullo porque hay libertades antes le quemaban incienso al presidente en turno, era aplaudir y callar”.

Pidió poner las primeras planas de los medios: “Aquí está que la dejamos en la orilla a la ministra y ¿dónde está lo de Palomino? Ni en la 34 sección B (…) Díganme si no es nota que el gobierno de México haya presentado una denuncia de carácter civil en Florida por un presunto desvío de fondos públicos equivalente a 745 millones de dólares. ¿Callar eso?”, cuestionó.

Pidió repetir, después de la conferencia matutina en Zapopan y en la plataforma del Gobierno Federal, la exposición del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sobre los esquemas bajo los que maniobró García Luna y sobre el amparo a Cárdenas Palomino.