"No somos iguales", dice Lorenzo Córdova; operadores del INE explican a senadores riesgos del Plan B

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vocales distritales y locales del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunieron este jueves con senadores para exponer elementos técnicos sobre las implicaciones del llamado "Plan B" de la reforma electoral, que a su criterio ponen en riesgo la celebración de elecciones ciertas y confiables.

Los funcionarios acudieron a la reunión privada con la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Ricardo Monreal, acompañados de los integrantes del Consejo General del INE.

El consejero presidente Lorenzo Córdova definió a los vocales como los operadores de las elecciones.

"Es decir, el Consejo General, los integrantes del Consejo tomamos las grandes decisiones, aprobamos los acuerdos, resolvemos los temas de fiscalización, pero quien hace las elecciones en México son los miembros del Servicio Profesional Electoral. Esos que la iniciativa de reforma, conocida como Plan B, plantea reducir en cerca en un 84.6 por ciento", dijo al término de la reunión con la Jucopo.

“Hoy trajimos a quienes hacen las elecciones para que escucharan las preocupaciones que no son del presidente del INE, sino de la estructura del INE, de quienes hacen las elecciones”, remarcó Córdova.

Las reformas a la legislación secundaria electoral fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien las llamó "Plan B" debido a que su plan original que consistía en una iniciativa constitucional no alcanzó los votos suficientes.

Ante coordinadores y representantes de los ocho grupos parlamentarios, así como integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, los operadores del INE expusieron distintas afectaciones de la propuesta de reforma sobre la organización y capacitación electoral, en materia registral, así como a la garantía de derechos de la ciudadanía.

Este jueves, vocales distritales de diversos estados y el vocal ejecutivo de EdoMex expusieron al @senadomexicano los riesgos que el llamado Plan B tendrá para el Sistema Nacional Electoral. Les acompañamos consejeras y consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del INE. https://t.co/IHCs3ZcL6f — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 10, 2023

De acuerdo con un comunicado del INE, en materia registral, los vocales indicaron que la operación e instalación de los Módulos de Atención Ciudadana en bienes inmuebles de dominio público de los municipios, entidades federativas o de la federación, repercute en la seguridad de los datos personales, el horario de atención a la ciudadanía y la saturación, entre otros.

Adicionalmente, disminuir el porcentaje de personas insaculadas del 13% al 10% implica riesgos en la integración de secciones electorales con menos de 100 ciudadanos en Listado Nominal. Además de que privilegiar a ciudadanos de mayor edad para integrar las casillas vulnera los derechos de los más jóvenes, cuando más del 50 por ciento de las personas que integran las Mesas Directivas de Casilla son menores de 30 años.

Además, reducir el plazo que tiene la autoridad electoral para la capacitación, afecta el control de calidad a los procedimientos de reclutamiento y selección de las y los Supervisores Electorales (SE) y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).

Estas observaciones hechas por la estructura del Instituto derivan del Informe que presentó el secretario ejecutivo al Consejo General del INE el pasado 25 de enero.

En la entrevista con medios, Córdova agradeció a los integrantes de la junta y al senador Ricardo Monreal la posibilidad, "no de escuchar a las y los consejeros del INE, sino escuchar a quiénes son los verdaderos autores del informe que aprobamos, que conocimos y aprobamos en el Consejo General el pasado 25 de enero".

El senador Monreal pidió la documentación y presentación derivada del informe dado a conocer en Consejo General el 25 de enero pasado sobre los riesgos del "Plan B" para el Sistema Electoral Nacional y propuso una siguiente reunión. #YoTambiénSoyINE 4/4 — @INEMexico (@INEMexico) February 10, 2023

Sin embargo, reconoció que la reforma electoral difícilmente podría tomar un rumbo distinto.

"Me refiero a las cuatro leyes que están pendientes de dictaminación por un artículo, y de publicación, que es prácticamente ineludible, y que, en caso de publicarse así, pues también como lo hemos dicho, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia y a las instancias jurídicas necesarias, para tratar de salvaguardar el orden constitucional, por un lado, pero sobre todo, las condiciones para que haya elecciones democráticas", dijo Lorenzo Córdova.

"No puedo, ni quiero, ni debo"

Finalmente, Córdova reiteró que al concluir su encargo como consejero en abril próximo no buscará ninguna candidatura a algún cargo de elección en 2024.

–¿Quiere ser corcholata? –se le preguntó al consejero presidente.

–Ni quiero, primer punto; ni debo, segundo punto; porque si aspirara a un cargo de elección popular le darían la razón a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos, o para aspirar a algún cargo público –respondió Córdova, y remarcó:

"Déjenme decirlo así, como suele decirse, no somos iguales".

“No somos iguales”, contesta @lorenzocordovav a los senadores de Morena que iniciaren en candidatearlo para 2024; ni quiere, ni debe, ni puede, dice. pic.twitter.com/9x8K8pINn4 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 10, 2023

Ratificó que la Constitución es muy clara: "No podemos ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en los dos años posteriores al término del mandato. Yo termino mi mandato en 2023, el 3 de abril; esto quiere decir que no puede ocurrir nada de eso hasta el 3 de abril de 2025. O sea, nada de embajadas, ni nada, porque no puedo, ni quiero, ni debo".

Y concluyó: "Así que les agradecería muchísimo que me ayuden con esta pedagogía que tienen que tener los medios a explicarles a quienes todavía no entienden que, simple y sencillamente, la respuesta es no, no somos iguales".