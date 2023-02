AMLO y Miguel Díaz-Canel pactan una reunión de países progresistas de América Latina: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La reunión entre los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de México, Andrés Manuel López Obrador concluyó con un primer esbozo de convocar a una reunión de países progresistas para atender temas de seguridad alimentaria, inflación, salud, además de fortalecer la región de América Latina, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Los países que podrían convocar son Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Honduras, Chile, Colombia y Bolivia, pero tendrían que avanzar en conversaciones con los cancilleres de esos países.

“Hace muchos años que no había una coincidencia de países en posiciones sociales avanzadas como es ahora. Argentina, Brasil y México no lo había sido, que yo me acuerde, casi nunca que estuviéramos los tres en la misma línea. Entonces somos las tres economías más grandes de América Latina, a eso agrégale otros países, ¿por qué no hacemos una agenda común de cosas específicas”, señaló.

Entre esos aspectos específicos están estrategias para enfrentar la inflación “porque los países productos diferentes cosas y podemos ayudar. La agencia Latinoamericana de regulación sanitaria para no seguir con dificultades para conjunto en con junto medicamentos”.

México, reiteró Ebrard, también promoverá un movimiento con representantes de varios países para pedir que se elimine el embargo a Cuba.

“La Asamblea General de las Naciones Unidas ha resuelto en contra del bloqueo, año tras año, con votaciones de 180 a dos a tres a cuatro, a cinco, hay un consenso, entonces lo promoveremos en todos los foros en los que México participa, son muchos, muy importantes”, indicó.

La instrucción presidencial será no solo hacer una declaración en Naciones Unidas y se va a proponer en todos los foros en los que México participa.

“Los vamos a promover con otros países de América Latina y con otros países del mundo, porque no es justo que esto permanezca en esta circunstancia”, porque consideró que todos los países de América Latina -esperan que incluido ya Colombia- votan contra el bloqueo, entonces para empezar toda nuestra región, pero si te vas más allá es apabullante, estoy hablando que 193 miembros de Naciones Unidas han votado en contra del bloqueo, deben ser 185”.

Consideró que por no ser una medida justa, buscarán un consenso, además de que son decisiones que generan “un sufrimiento muy grande al pueblo cubano que no tiene nadie derecho a hacerlo, eso vamos a seguir insistiendo”.

Expondrán a los países que han votado en contra los argumentos por los que “no es justa” la medida, que entre otras cosas, impide a la isla tener las herramientas necesarias para contar con insumos y servicios como la energía eléctrica.