PRI se deslinda de "acarreo" de alumnos a evento deÂ Alejandra del Moral en Metepec

TOLUCA, Edomex (proceso.com.mx).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) negó cualquier responsabilidad en el supuesto "acarreo" de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) # 2 de Metepec a un evento de precampaña de su precandidata a la gubernatura, Alejandra del Moral.

La posición del tricolor responde a una serie de imágenes difundidas en redes sociales en que se observa a supuestos estudiantes del CBT referido arribando al evento de Del Moral Vela. Por estos hechos la diputada local Azucena Cisneros exigió la destitución del director de la institución, Ricardo López; una investigación de las autoridades electorales para verificar que la priista no haya incumplido la ley al dirigir su mitin a ciudadanos en general y no a militantes, en virtud de que la actual etapa del proceso no es de campaña; y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que dicte medidas precautorias en favor de los alumnos.

No obstante, el PRI afirmó que en el hecho existe la intención de ensuciar un proceso interno limpio e impecable en su organización, y contundente en la alegría y ánimo de militantes y simpatizantes.

"No se permitirá que se trate de ensuciar la precampaña y se trabajará con los órganos jurisdiccionales que correspondan para dejar constancia de lo realmente sucedido", planteó el partido, luego de ofrecer toda su disposición para esclarecer lo ocurrido.

Cada acto de precampaña de Alejandra del Moral, afirmó, se ha apegado a las disposiciones electorales, por lo que se investigarán a fondo las condiciones y la manera en la que llegaron los jóvenes al evento, con la intención de "identificar a los responsables". El compromiso de la precandidata, abundó el Revolucionario Institucional, está con el marco jurídico y con la legitimidad que emana de su cumplimiento.