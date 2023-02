AMLO ofrece a Biden el avión presidencial a cambio de aeronaves de carga y contra incendios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el avión presidencial a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a cambio de aviones de carga y helicópteros para apagar incendios.

El mandatario federal exponía algunas actitudes que tienen quienes aspiran a un cargo público y muestran ciertos lujos, como el TP-01.

“Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender, porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle, no está viendo las mañaneras pero a lo mejor le informan, que le mandábamos el avión y que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios”.

El mandatario compartió que le pidió a Biden “que nos ayudara con eso”, quien le contestó que analizarían la propuesta sin que hasta el momento se tenga una respuesta.

Concluyó que continúa la posibilidad. “Al avión se le está dando mantenimiento constantemente, esta en perfectas condiciones", señaló.