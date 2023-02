Kenia López revela que Salmerón la demanda a ella y a otras 28 personas por daño moral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La senadora panista Kenia López Rabadán informó que Pedro Salmerón la denunció junto con otras 28 personas por presunto daño moral y reclama 12 millones de pesos, luego de que surgió el movimiento “Un acosador no puede ser embajador”, debido a que en 2019 las autoridades del ITAM concluyeron que había cometido actos de acoso sexual de forma sistemática.

En conferencia de prensa, López Rabadán dijo que la semana pasada fue notificada en el Senado de la República de que el historiador Pedro Salmerón la está denunciando.

“La verdad es que yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta, yo no sé si el señor Salmerón piensa que todas las senadoras y los senadores son como sus amigos, esos que reciben millones de pesos y los meten en bolsas de papel, pero evidentemente yo no tengo 12 millones de pesos en mi cuenta”, dijo la legisladora del PAN.

La panista dijo que no entiende de dónde saca que iba a ganar 12 millones como Embajador de México en Panamá, que si “vendiendo pasaportes”, porque no se explica la cantidad.

“Cómo se atreve alguien que es acusado de acoso, a intentar lucrar, o sea, hacerse millonario, quiere hacerse millonario cuando en lugar de eso lo que debería de hacer, es hacer de verdad una reflexión ética de por qué está situado en esa posición”, lamentó.

López Rabadán dijo que esta denuncia es para lastimar a quienes creyeron en las víctimas.

“A mí me parece que es una gran equivocación pensar que además de se acusado de ser un acosador, el señor se quiera volver millonario”, insistió.

La senadora detalló que en la lista de las demandadas se encuentran universidades, políticos, analistas y periodistas.

“Yo no sé quién se lo propuso, pero es un absurdo, es un abuso, yo diría es una falta de entendimiento de los derechos de las mujeres y de lo que estamos viviendo en este siglo y de lo que hemos avanzado a favor de las mujeres”, comentó.

“Cuando la estaba leyendo no imaginé cuál es el sentido, si el sentido es hacerse millonario, si el sentido es hacerse famoso, si el sentido es quedar a la luz pública como, no solamente como un acusado de abusos sino también como alguien que quiere lastimar a quienes le creemos a las víctimas, pero cualquier resultado me parece que es negativo para el señor Salmerón”, añadió.

En 2022, la propuesta de Salmerón como Embajador de México en Panamá desató una ola de indignación de organizaciones civiles, feministas y sobre todo de sus exalumnas, que lo han denunciado por acoso sexual en instancias administrativas.

Las denuncias llegaron hasta Panamá, donde su nombramiento fue rechazado, lo que obligó a Salmerón a declinar a ser Embajador.