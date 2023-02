El lunes fue "un buen día" porque hubo 50 homicidios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este lunes fue “un buen día de manera relativa” porque en el país se registraron 50 homicidios dolosos.

El presidente expuso que su gobierno hace un esfuerzo “y estamos bajando los homicidios, pero si no atendemos el crecimiento en el consumo hacia adelante no vamos a poder, va a ser más difícil enfrentar el flagelo de la violencia”.

Indicó que en la reunión de salud abordaron cómo han enfrentado el grave problema del consumo de drogas, lo cual les preocupa y les ocupa, porque es algo que deben atender y aunque lo hacen “vamos a aplicarnos más”.

De nuevo dijo que lo que sucede en México es distinto a lo que sucede en Estados Unidos, “muy lamentable, sobre todo por los que pierden la vida por sobredosis, la forma como ha crecido el consumo de fentanilo y de otros químicos. Nosotros no tenemos todavía ese nivel de consumo de droga, y tenemos que evitarlo de la mejor forma posible”.

De no atender el tema la situación puede aumentar y podría generar más problemas, “entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos a tener posibilidad de serenar al país, entonces sí la violencia nos va a dominar, va a predominar”.

Consideró que a la población mexicana la ha protegido las culturas que predominan en el territorio nacional, además de los valores culturales y espirituales, además de que en las familias de este país no sucede lo mismo que en otros lados.

“Hace dos días me llamó la atención un texto en redes sociales que se los recomiendo, de un escritor estadounidense, un periodista describiendo, pero de manera normal, de cómo una familia, unos padres, mamá y papá presentan una demanda en contra de un hijo que no quería salirse de la casa y ya tenía 30 años. Y fueron y el juez les dio la razón. El muchacho pedía seis meses de ampliación para estar todavía en su casa y le dijeron: ‘No, te vas’. ¿Ustedes se imaginan eso en nuestras familias? Si por eso abusan, ¿no?, no se quieren ir nunca”, comentó.