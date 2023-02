La exembajadora Martha Bárcena tiene un "rencor obsesivo" contra mí: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acusó a la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de calumniarlo todos los días con el único objetivo de hacerle daño, por un “rencor obsesivo” que, dijo, tiene con él.

El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su libro “Never give an inch”, afirmó que Ebrard aceptó que se enviaran a México a los migrantes que eran regresados de Estados Unidos a cambio de que en territorio mexicano no se difundiera dicho acuerdo, Bárcena confirmó estos hechos en una entrevista.

Durante la conferencia matutina el canciller dijo: “simple y llanamente es eso falso”.

Ebrard además responsabilizó a Bárcena de haber aceptado un acuerdo de tercer país parecido al de Turquía, es decir con un pago de por medio.

“Ella en cambio, ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y que bueno que no se la tuve porque ve lo que está diciendo ahorita y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México”, indicó.

El secretario aseguró que Bárcena “ya les había ella dicho que sí al tratado este del Tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía. Turquía hizo un acuerdo así con la Unión Europea y que les pagan a cambio dé, cuando la instrucción estratégica de tu servidor era: jamás aceptar eso”.

Al inicio, de manera irónica el canciller comenzó su respuesta: “Es el día del amor y la amistad, así que voy a ser cuidadoso en la respuesta”.

“No debería de ser porque es una embajadora emérita y desde luego que puede tener la opinión que ella… tiene su derecho, pero no debes… me parece muy sui géneris y cuestionable, que esté cuestionando al Gobierno del que formó parte porque yo le diría: “bueno porque no lo dijiste en su momento eso. ¿Por qué ahorita después dé?”, opinó.