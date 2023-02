Monreal busca descongelar el plan B de la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que no está de acuerdo con detener el trabajo legislativo, tras ser cuestionado por el plan B de reforma electoral que se encuentra congelado en comisiones.

Monreal dijo que, de ser necesario, las secretarías de la Comisión de Gobernación pueden convocar a sesión para darle trámite al llamado plan B si la presidenta Mónica Fernández “no quiere”.

“Si ella no está, también pueden hacerlo. Yo estoy de acuerdo en eso. No hay que detener el trabajo legislativo. Eso no es correcto para nosotros, y lo vamos a impulsar esta semana”, dijo el legislador.

“Estaba esperando yo a la senadora Mónica Fernández, hoy; no llegó a la Plenaria para conversar con ella; sí lo hice con Rafael Espino, para que pudieran agilizar la convocatoria esta semana y poder la semana que entra estar en aptitud de discutirla y, en su caso, aprobarla”, añadió.

La minuta del plan B llegó al Senado desde la primera semana del periodo ordinario de sesiones y se había anunciado su inmediata aprobación y la eliminación de la cláusula de vida eterna, que forma parte de la reforma.

Se trata de la modificación al artículo 12 que sufrió el dictamen en la Cámara de Diputados para eliminar la figura de candidaturas comunes, que daba supervivencia a los partidos satélite con el reparto de votos.

Sin embargo, tres semanas después que la minuta en materia electoral fue turnada a comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, ninguna de las comisiones ha sido llamada a sesionar.

Mónica Fernández, presidenta de la comisión de Gobernación, dijo que, debido a que tiene un problema en la garganta, convocará hasta la próxima semana a la reunión de las Comisiones.

Según Fernández, “no existe ninguna táctica dilatoria, como se ha manejado”.

El plan B sería la reforma electoral más impugnada

Una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reveló que el plan B se perfila para ser la reforma electoral más impugnada de la historia, y que la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) tendrá muy poco tiempo para resolver las impugnaciones.

Y es que la Corte deberá resolver su constitucionalidad y validez antes de junio de este año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024, dice el estudio del IBD.