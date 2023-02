Monreal propone a Delgado reglas para un proceso equitativo en Morena rumbo a 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, envió al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, una comunicación para pedirle que el proceso de selección del abanderado del partido en la contienda de 2024 sea equitativo y para que el piso “no esté tan disparejo”.

En un video publicado en sus redes sociales, Monreal, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, consideró que su inclusión a la lista de “corcholatas” fue tardía, sin embargo, afirmó que aceptó participar “a la buena”.

“Dieciocho meses me llevan, 18 meses que no soy mencionado, pero tengo mucha fe y tengo muchas ganas de servir a México. No tengo dinero, ni grupos económicos que me respalden”, dijo en el video.

El coordinador de Morena en el Senado dijo que “quiere reglas claras” para participar como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.