Se viraliza clip de mujer argentina que critica los binomios caninos mexicanos en Turquía

Ciudad de México (Apro).– Una mujer argentina, llamada Alejandra, se volvió viral en la plataforma TikTok por criticar a los binomios caninos mexicanos que fueron llevados a Turquía y Siria para ayudar en la búsqueda y rescate de víctimas por los terremotos que devastaron a ambos países el 6 de febrero pasado.

“Ay chicos, no es por nada, pero me tienen harta, nunca vi más videos de México que por los cuatro perritos que mandaron, de hecho están todos héroes. Vieron cómo hace falta cosas en nuestros países para sentirnos orgullosos”, indicó la mujer.

“Pero no soy la única, un montón de gente me comentó déjense de joder. Ustedes no están ahí para ustedes ser héroes, ustedes están ahí para ayudar a la gente de Turquía. Ególatras, ególatras, ególatras”, dijo en su clip, al que le añadió el mensaje: “Ególatras focalicen en turkia (sic) gente como jodennnnn”.

“Fueron 40 países y el mío también fue y están que el perrito. ¿Vieron cómo hace falta en México promover cosas para que ustedes tengan el orgullo? Pero la neta, oh, infumables, infumables, infumables”, expresó.

Comparó la situación con el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022: “Y nosotros cuando ganamos el Mundial, la puteada de México fue brutal, ahora ustedes joden, ni una palabra por la gente de Turquía, todo es ‘nosotros los héroes’, ególatras”, señaló.

Los usuarios le respondieron que tiene envidia. Una tiktoker incluso se tomó la molestia de hacer un video para responderle a la mujer que, dijo, “es una pseudoperiodista argentina”.

Comentó que ese era el tercer video, porque TikTok le censuró otros dos donde respondía al discurso de odio y desinformación de la argentina.

“Se burla de la muerte del perrito que falleció en el cumplimiento de su deber. Como si por el solo hecho de ser un perro su vida valiera más.

“No señora, no somos ególatras. Las personas que están ahí no necesitan que usted les de instrucciones de servir allá, porque eso hemos venido haciendo desde 1985, ya que nosotros aprendimos que tenemos que estar preparados para este tipo de fenómenos naturales y ese conocimiento y ese apoyo lo hemos compartido alrededor del mundo”, señaló.

Aseguró que también se está ayudando a Chile, con los incendios e incluso citó a un ciudadano de ese país que agradeció la ayuda de México, porque ninguno de los países que están más cerca les han enviado apoyo, “y eso incluye a Argentina”, destacó.

“No es que sean ególatras, hay otros países y otras personas que son menos soberbias que los argentinos y que han reconocido el trabajo de los mexicanos en las labores de búsqueda y rescate. Y seguramente, si ustedes tuvieran una situación parecida, México lo estaría apoyando, porque cada quién da lo que tiene dentro. Nosotros somos un pueblo bueno y generoso y siempre vamos a ayudar”, indicó.