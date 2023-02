AMLO asegura que no hay ruptura con EU por freno a la importación del maíz transgénico a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay una ruptura con sectores de Estados Unidos por la inconformidad en torno al freno a la importación del maíz transgénico a México.

El mandatario mexicano aclaró que su gobierno platica con los sectores inconformes “en muy buenos términos explicándoles por qué tomamos esta decisión”, dijo que también se les ofrece que se hagan análisis sobre el contenido que tiene y para definir si tiene componentes dañinos.

“Ellos dicen que tienen a expertos y sí tienen contratados a premios Nobel, pero sigue habiendo mucha información sobre estas semillas y agroquímicos que afectan la salud. Estamos planteando si existen o no existen estos daños esto es para consumidores mexicano y de Estados Unidos”, indicó.

El presidente también aseguró que en México no se aceptarán alimentos que dañen la salud.

“Por encima de lo lucrativo, de lo comercial debe estar la salud y estamos avanzando con este propósito”.

Expuso que en el país hay suficiente maíz blanco para consumo humano y se busca que el maíz transgénico no se mezcle y se haga harina de maíz y al final genere problemas de salud.

En forraje aún se permitirá y se buscará sustituir de manera gradual en tanto se hacen los estudios necesarios.

Previo a esas declaraciones el mandatario federal señaló “que a muchos no les gusta (la decisión en torno al maíz transgénico), no es posible que tenemos 80 variedades de maíz nativo y se use maíz transgénico para alimentación humana”.

Agregó que se legisló para que pueda usarse para forraje y se están haciendo análisis estudios del contenido de este maíz transgénico

“No hay ningún interés particular, económico que esté por encima del interés general, de la salud”, enfatizó.