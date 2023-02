AMLO vetará propuesta de Morena para aumentar multas por insultos al presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se inconformó con la aprobación en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del aumento de multas a quien insulte al jefe del Ejecutivo y, en caso de avanzar la propuesta, la vetará.

“Me sorprendió que ayer autorizan en la Cámara que el que insulte al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso”, dijo ante la propuesta de la diputada de Morena, Bennelly Jocabeth Hernández.

“Sí, pero yo no necesito eso, yo no lo promoví, sí, lo voy a vetar, voy a vetar, eso, ¿para qué?, o sea, no, libertad de expresión”, afirmó.

Enseguida pidió exponer el poema de Rubén Darío, titulado “La calumnia”, e indicó “esto es para todos los luchadores de América Latina que son calumniados”.

“Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno”, leyó.

La propuesta de la morenista en el Congreso es que la multa pase de entre 100 a mil pesos a entre 518.70 y 4 mil 149.60 pesos.