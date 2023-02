Autoridades educativas sí "acarrearon" a alumnos al mitin de Alejandra del Moral, denuncian mamás

TOLUCA, Méx. (apro).- Utilizando formatos oficiales y logotipos del gobierno del Estado de México, autoridades educativas en aparente coordinación con el equipo de campaña de la precandidata del PRI, Alejandra del Moral, habrían logrado que cientos de menores de edad llenaran su mitin del pasado 9 de febrero en Metepec, a donde llegaron para asistir a una supuesta conferencia de "Desarrollo de Marketing", cuando en realidad se trataba de un acto partidista.

Madres de familia revelaron que les hicieron llegar los formatos para pedirles su autorización a la conferencia, la cual concedieron, sin embargo al regresar sus hijos de la actividad, les revelaron que los habían engañado.

En realidad los habían llevado como "acarreados" a un evento de Alejandra del Moral, señaló una de las madres en testimonio anónimo para evitar represalias contra su hijo, alumno del Colegio de Bachillerato Tecnológico Número 2.

Cuando llegó a la casa y le pregunté cómo le fue, mi hijo me dijo que los habían llevado a un evento de Ale del Moral y que les dieron banderines", señaló.

Tambien destacó que los estudiantes menores de edad pensaban que acudirían a una conferencia y algunos iban muy entusiasmados.

Para llenar el mitin de la precandidata del PRI, se les pidio un día antes llenar unos formatos, en los cuales se les solicita expresamente una firma de autorización para ser llevados a la supuesta conferencia, la cual tendría el valor de "un punto" en sus calificaciones.

Contradictoriamente los formatos también evocan supuestos derechos infantiles y al mismo tiempo los artículos 7.164 y 7.163 (de un supuesto Código Civil), que libra a las autoridades escolares de cualquier responsabilidad ante hechos o eventualidades no previstas, que pudieran haber tenido repercusión sobre el bienestar de los estudiantes que acarrearon.

El formato cita a los estudiantes expresamente el 9 de febrero en horario extraescolar, es decir por la tarde, fuera de clase para una actividad denominada "Conferencia de Desarrollo de Marketing".

Los videos que circularon del evento en redes sociales permitieron conocer estos hechos nunca registrados antes en ningún proceso electoral y al cual acudieron portando todavía sus uniformes y mochilas.

El documento en cuestión contiene también los logotipos oficiales, con la "M" multicolor del gobierno estatal y está acreditado por Ricardo López, director del plantel.

Por su parte alumnos también dijeron desconocer que en realidad los llevarían a un mitin.

“Desconocíamos que íbamos a eso. Un día antes, el director pasó a cada salón de primero y nos comentó a todos que iríamos a una conferencia de marketing, que nos serviría mucho en nuestra carrera”, denunciaron los alumnos.

También revelaron que ante sus reclamos por no asistir a su conferencia académica, el director del plantel intentó convencerlos de que con su asistencia al mitin del PRI su plantel tendría mejoras, siempre y cuando, el PRI gane la elección de gobernador por el Estado de México.

Nos dijo que, en caso de que se cumplieran los objetivos de la precandidata (Del Moral) se lograría un arco-techo en la escuela y la construcción de salones y cafetería. Él (director) dijo que sabía que si nos invitaban otros grupos de política dijo que los atendería”, manifestaron los estudiantes.

En videos se evidencia que los menores de edad fueron acarreados en autobuses que se estacionaron en el terreno baldío del ferial de Metepec, ahí descendieron de los camiones con banderines que les repartieron arriba del transporte utilizado y luego formaron largas filas para ser acomodados por sus maestros y maestras en sillas y gradas junto a simpatizantes del PRI, de agrupaciones de taxistas y de la Central Campesina Independiente (CCI).

Hasta ahora, la Secretaria de Educación del gobierno mexiquense no ha fijado ninguna postura frente a estos hechos, mientras que la candidata del PRI Alejandra del Moral, se deslindó de los mismos días posteriores, no obstante no haber suspendido el acto celebrado en el Recinto Ferial de Metepec ante la evidente presencia de estudiantes de educación básica uniformados.

Morena anticipó a su vez la presentación de una denuncia formal ante autoridades electorales.