Dictamen de Morena para aumentar multas por injurias al presidente es "un error": Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El senador Ricardo Monreal consideró que la reforma que propuso una diputada de Morena, quien ha sido su operadora, para elevar multas a quien injurie al presidente “no debe transitar” pues es un "error estratégico y político".

“El dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados respecto a injurias y otros es un error estratégico y político, además de un exceso. Conversando con senadoras y senadores de Morena, coincidimos en que no debe transitar, aunque hay libertad”, escribió el coordinador de Morena en el Senado.

Ayer, la Comisión de Gobernación de San Lázaro avaló una modificación al artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta, que data de 1917 y está totalmente en desuso, para aumentar las multas por injurias al presidente de la República.

La propuesta fue presentada en 2022 por la diputada morenista por Zacatecas, Jocabeth Hernández Ruedas, vinculada al senador Monreal.

Fue directora general de Desarrollo Social de la Delegación Cuauhtémoc, cuando el jefe delegacional era Monreal.

En julio de 2015, Hernández Ruedas fue una de las tres mujeres detenidas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, con una maleta con un millón de pesos en efectivo. Tras la detención, Monreal confirmó que era su colaboradora.

En 2018, Jesús Ortega del PRD, difundió un audio en el que Monreal le pide al entonces gobernador de Chiapas y hoy senador del Partido Verde, Manuel Velasco, interceder por las tres jóvenes detenidas e intentar que no se le vinculara con el caso, pues ellas habían declarado que iban con él.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que vetará el dictamen porque él no lo impulsó y no lo necesita y se expresó a favor de la libertad de expresión.

“Me sorprendió ayer, que autorizan en la Cámara, que el que insulte al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar 2, 3 veces más, yo no sé quién hizo eso”, preguntó durante su conferencia matutina.

“Yo no lo necesito, yo no lo promoví, sí lo voy a vetar, eso para qué. No, libertad de expresión”, añadió.