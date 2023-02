El "Rey" Zambada resultó más "derecho" que abogados de García Luna: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, es un “falsario, calumniador, chueco y resultó más derecho (“El Rey”) Zambada, por querer involucrar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también afirmó que por esa razón le pareció un montaje de Carlos Loret de Mola.

El mandatario consideró que con esos señalamientos del abogado “es parte de la misma mafia de García Luna, de lo jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política y financiera de cuello blanco que imperó en el país”.

Agregó que “es una vergüenza que los dos sexenios sean Fox y Calderón, este señor García Luna adquirió un poder omnímodo, se convirtió en un hombre muy poderoso, con una carrera ascendente hasta llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón”.

Por esa razón el presidente López Obrador apuntó que de Castro se equivocó al inducir la pregunta a Zambada sobre un supuesto pago de 7 millones de dólares para una campaña electoral y enfrentar a Vicente Fox. “No les entendió bien cuál era la consigna de decir no todos son iguales, es lo mismo, lo de siempre del conservadurismo. No, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos”.

También le llamó la atención que no se dieran a conocer los bienes de García Luna lo cual, dijo, es elemental que para conocer más sobre el tema porque para llegar al delito “hay que seguirle la pista al dinero y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo”.

Cuestionó por qué todas las compras se hicieron en Miami, Estados Unidos y por qué no en Guatemala, Argentina.

“¿Qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre García Luna? ¿Por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo de rápido y furioso, la introducción de armas?”, preguntó.

Aún con los señalamientos indicó que es interesante estar pendiente del juicio porque da a conocer el papel del gobierno sometido a una fracción, a una oligarquía y al mismo tiempo toda la red de complicidades de componendas que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo. Por eso va a ser muy interesante esperar el veredicto, afirmó.