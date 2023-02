García Vilchis niega que se haya detenido la obra del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al presentar los temas de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, quien la presenta, Ana Elizabeth García Vilchis, dijo que no es verdad que el Tren Maya se detenga en el tramo 5 por orden de un juez.

“Han sido más de 50 amparos de diversos intereses en los siete tramos, los últimos tres apenas hace unos días, y que sigue demostrando que la obra del Tren Maya cuenta con los permisos ambientales y de cambio de uso de suelo y avanza para revertir el olvido que por mucho tiempo vivió el sureste mexicano, protegiendo el medio ambiente y los derechos de la gente”, comentó.

La servidora pública dijo que “no es verdad que el Tren Maya se detenga en el tramo 5 por orden del juez. En días pasados, la organización Sélvame del tren festejó en sus sociales que un juez de distrito del Juzgado Primero de Yucatán concedió una suspensión definitiva de la obra del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Cancún a Tulúm, lo cual es falso; sin embargo, miembros de la oposición y comunicadores dieron por cierta la información y diseminaron la mentira”, dijo.

Señaló a las senadoras Nancy de la Sierra y Minerva Hernández, la periodista Ana Francisca Vega, la organización “liderada por Claudia X. González, ¡qué raro!, Sociedad Civil MX” de difundir información al respecto.

#SélvameDelFake | Es ?FALSO? que un juez de distrito otorgó una suspensión definitiva del Tramo 5 del #TrenMaya.@_LizVilchis desmintió la información, en el #QuiénEsQuiénEnLasMentiras uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/Jmwy17eS0s — Capital 21 (@Capital_21) February 15, 2023

“Es claro que la obra del Tren Maya es legal y no se ha detenido, puesto que cuenta con los permisos y autorizaciones sobre el cambio de uso de suelo, por lo que no existe ningún impedimento para que este proyecto avance”, dijo.

García Vilchis repitió la información del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Foantur) en torno a entregar la información requerida por el juez que lleva el caso del amparo 2878/2022 relacionado con el tramo 5.

“Esto no significa que la obra se haya detenido, ya que la consideración específica, bueno, más bien, la juez especifica que no se afecte la flora en lugares donde no se cuente con el cambio de uso de suelo. Y el hecho es que, además de que se cuenta con los permisos y autorizaciones, actualmente ya se está en los trabajos de terraplén e infraestructura. Fonatur recuerda que a través del programa Sembrando Vida se están reforestando 500 mil hectáreas del sureste mexicano con 500 millones de árboles, esto es un hecho sin precedentes”, señaló.

Dijo que habrá reforestación y ampliación de áreas naturales lo cual consideró “un hecho histórico y contribuye a detener el deterioro ambiental que el sureste registraba desde hace años por esas empresas que la oposición tiende a defender”.