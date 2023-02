Que Samuel García le regale una camioneta Tesla a Mariana es burla para la ciudadanía, acusa panista

MONTERREY, N. L. (apro).- El regalo de una camioneta eléctrica Tesla de más de dos millones de pesos, que hizo el gobernador Samuel García a su esposa Mariana Rodríguez, es una burla para la ciudadanía que a diario debe esperar hasta dos horas para tomar el camión de transporte urbano, dijo el coordinador de la bancada panista Carlos de la Fuente Flores.

Además, el legislador albiazul preguntó si hay un conflicto de interés en el obsequio, pues es conocido el interés del mandatario de Movimiento Ciudadano de traer a la ciudad una gigaplanta de ensamblaje de la marca propiedad del multimillonario Elon Musk.

“Nuevamente, la insensibilidad del Gobernador. La gente hace de una a dos horas de espera para tomar el camión y luego hace tres y cuatro horas de traslado, y ahora vemos la insensibilidad del Gobernador que presume que se compra un vehículo de 2.5 millones de pesos, o más, porque no es un mercado en el que me pueda mover”, dijo De la Fuente.

Mencionó que, en teoría, el mandatario debió invertir dos años de su sueldo para adquirir la nave que le regaló a su esposa Mariana Rodríguez en el día de San Valentín.

También alertó sobre un conflicto de interés, pues mientras busca que la planta de Tesla se instale en Santa Catarina, hay otros cinco estados que también se disputan esa mega inversión.

“El Gobernador sigue muy firme en que siga siendo aquí y habría que ver si no hay conflicto de interés por este tema, de andar presumiendo que está comprando un vehículo así. (…) Es una burla para los ciudadanos, haber comprado un vehículo de esa magnitud”, afirmó.

Pidió al gobernador que transparentara la adquisición de la unidad, para que se aproxime a la ciudadanía y que deje el mundo virtual en el que vive, dijo, para que se ponga en los zapatos de la población.

El martes, en sus cuentas de redes sociales el gobernador publicó un video con fotografías en la que la hace el regalo a su esposa embarazada, quien es titular de la oficina estatal Amar a Nuevo León.

“Les dije que Mariel viene con torta bajo el brazo, ya hasta le trajo un Tesla a su mamá Mariana Rodríguez”, señala el mandatario en una foto con texto.

En el video, ante la cámara dice Samuel: “Hoy, por ser día de San Valentín, me animé, como obsequio, no sé cómo se le diga a este tipo de obsequio, pero me animé a comprarle una camioneta, una tesla y ahorita vamos a ir por ella. Es una especie de reciprocidad de todo lo que ha hecho por este embarazo, todas las ganas que le ha echado, y decirle que no hay regalo más grande que su amor su amistad. Estos regalos son mínimos, minúsculos por todo lo que ha hecho por Nuevo León”.