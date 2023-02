Sheinbaum "echa la bolita" al contralor sobre las acusaciones de Layda Sansores contra Lía Limón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le echó “la bolita” al contralor general de la Ciudad de México, Juan José Serrano, para revisar la acusación que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hizo contra Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, por presuntas declaraciones patrimoniales falsas y enriquecimiento ilícito.

“Tiene que revisarse por parte de la Contraloría y, en su caso, si es necesario, la Fiscalía. Pero tendrá que revisarlo la Contraloría”, dijo.

Cuestionada en conferencia sobre si estaba enterada de las presuntas irregularidades que denunció su amiga y exalcaldesa en la mencionada alcaldía ayer por la noche en su programa “El Martes del Jaguar”, la mandataria local agregó:

“No, no tenía información. Ayer salió y normalmente cuando hay una noticia así, se inicia un procedimiento. No tengo conocimiento si la Contraloría tenía ya un procedimiento o no, tendría que contestarlo el contralor”.

--¿Pero sí amerita entonces una indagatoria? –le insistió la prensa.

–Pues tendrá que decirlo la propia Contraloría, a partir de la información que sale pública, que se revise –contestó.

En anteriores ocasiones, la alcaldesa del PAN ha denunciado que la Contraloría General, a cargo de Serrano Mendoza, no ha atendido las múltiples denuncias de presuntas irregularidades cometidas en la administración de Sansores.

La semana pasada, Lía Limón presentó siete denuncias penales contra la administración de Layda Sansores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).