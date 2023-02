AMLO descarta presentar iniciativa de reforma al Poder Judicial: “A lo mejor es una trampa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la reforma al Poder Judicial no vendrá desde su gobierno porque corresponde a quienes lo conforman, aunque pidió que funcione el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El mandatario federal expresó que “ya hasta me estoy imaginando la campaña propagandística ‘el Poder Judicial no se toca’ A lo mejor es una trampa; nada más que no vamos a caer en eso; corresponde al Poder Judicial”.

Expuso que lo importante es que se dé la purificación en este poder y que el CJF funcione porque “para eso está, díganme si hay un juez en la cárcel, si hay un magistrado en la cárcel, no, mucho menos un ministro, es como el castillo de la pureza.

El mandatario consideró que los integrantes del Poder Judicial “deben de asumir su responsabilidad, son un poder independiente, tienen que tener la arrogancia de sentirse libres, pero no con desplantes y con demagogia, desplantes de que pueden actuar de manera heterodoxa”, dijo.

Acusó que son un poder independiente del pueblo y no “del poder económico, de la oligarquía, de los abogados defensores de corruptos, factureros, miren las reformas que aprueban o las resoluciones lo aprueban, ¿que no es delito grave el fraude fiscal?”.