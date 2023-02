AMLO inaugura vialidad principal al AIFA: serán 50 minutos al centro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está orgulloso y tranquilo por lo que significó tomar la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y construirlo en la base aérea militar de Santa Lucía.

Camino Tonanitla, vialidad principal al AIFA. Foto: Benjamín Flores

Este jueves, con la inauguración de vialidades en la zona de Tonanitla, estimó que el tiempo máximo de traslado del centro de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será de 50 minutos.

“Ahora dicen nueve minutos. No, yo digo 10, 10 minutos de Ecatepec para acá; y de Ecatepec al centro, cuando mucho, cuando mucho, 40 minutos. Entonces, estamos hablando de 50 minutos promedio del centro de la ciudad al aeropuerto, y si no hay tráfico hasta media hora, 30 minutos hasta acá”, aseguró durante la inauguración de la vialidad principal al AIFA, Camino Tonanitla.

El mandatario federal recordó el episodio en el que solicitó a tres de sus colaboradores su opinión sobre cancelar el proyecto en Texcoco.

“Todavía era presidente electo, y les pedí un dictamen a Alfonso Romo, a Carlos Urzúa y al ingeniero Jiménez Espriú, los tres de confianza. Teníamos ya que resolver y les pedí que valoraran todo, y que se decidiera si continuábamos con el aeropuerto de Texcoco o se construía el aeropuerto aquí, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Y me entregaron el dictamen una tarde y los tres coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco”, relató.

La decisión no lo dejó conforme, “me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche porque no estaba yo convencido y entonces muy temprano, muy temprano le hablé por teléfono al ingeniero Jiménez Espriú, y le dije: Le espero en la oficina. Y ya le planteé: Ingeniero, no puedo tomar esta decisión, nos va a costar mucho, no va a ser buena la obra, nos vamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto, no va a costar, como se estima, 300 mil millones, va a costar mucho más”.

Expuso que después se hizo la consulta popular en la que, recordó, la decisión fue por construir el AIFA “y como se habla en términos de béisbol, el pueblo nos sacó del hoyo, porque ya con ese resultado, vámonos adelante”.