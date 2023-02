Si el avión presidencial no se vende es porque es muy lujoso: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Si el avión presidencial no se vende es porque es muy lujoso y no hay quien quiera comprarlo, reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además dijo que los exmandatarios Felipe Calderón debe responder por qué lo compró y Enrique Peña Nieto por qué lo aceptó.

“Ahora nos echan la culpa, `¿por qué no lo vende?´ (…) pero no dicen: `A ver, Calderón, ¿por qué le compraste ese avión lujoso a Peña? Ya cuando Peña era presidente electo, ¿por qué lo hiciste?, ¿por qué no te esperaste? Y si hacía falta un avión que lo comprara Peña que ya iba a llegar, ¿por qué actuaste como gana gracia? Y además, ¿cómo mandas a hacer un avión especial, tan lujoso, tan caro?´”.