AMLO rechaza entregar la presidencia de la Alianza a Perú: el de Boluarte "es un gobierno espurio"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte por considerar que es gobierno espurio y sería legitimar un golpe de Estado.

“Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifiquen a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río”, afirmó.

El mandatario federal va a esperar la opción que le den y respetará si se decide que se debe entregar la presidencia pro tempore a Boluarte.

“Pero sí voy a hacer la consulta porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer. Esto es contrario a las libertades, a los derechos humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuentan en eso”, indicó.

El mandatario federal expuso que la forma en la que fue depuesto Pedro Castillo fue un acto ilegal y antidemocrático, porque fue contra la voluntad del pueblo de Perú, “no se habla mucho de esto porque hay mucha información pactada cuando no le conviene a los grupos oligárquicos de América Latina y del mundo”.

El mandatario federal se lanzó contra los medios que han informado sobre esta situación en Perú.

“Los medios bailan al son que les marca la oligarquía, los grupos de intereses creados, por eso ellos deciden qué es nota y qué no es nota, es gravísimo lo que sucedió en Perú, la destitución de un presiente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo y lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista, como se trata de un maestro de la sierra humilde fue desde el principio acosado como cinco o seis intentos de destitución”, afirmó.

Dijo que esto le sucedió a Castillo porque cuenta con la mayoría en el Congreso en el país.

“Hasta que lo lograron y encarcelaron con mucha traición de quienes supuestamente lo ayudaban. Era una relación de complicidad, una asociación delictuosa, toda una conspiración”, señaló.