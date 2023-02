Luisito Comunica chulea el AIFA; “no pensé que me fuera a gustar tanto”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No pensé que me fuera a gustar tanto”, expresó el youtuber Luisito Comunica, quien fue al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) porque consiguió un “ofertón” en el precio de los boletos para viajar a Cancún y aprovechó para grabar un video con sus impresiones sobre la nueva central aérea en Santa Lucía.

“Hoy fui porque encontré un verdadero ofertón. Un ofertón al que no se le puede decir que no. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún. Y la tarifa que me marcaba del aeropuerto tradicional, llamémosle, era de 40 mil pesos mexicanos, dos mil dólares. Estos mismos tres boletos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando, escúchenme bien, algo así como 7 mil pesos, unos 360 dólares. Dije, me puedo ahorrar unos 30 mil pesos en vuelos”, explicó.

Después de hacer un recorrido desde que llegó en automóvil, dar los precios si se pide un taxi de aplicación y el tiempo que hizo desde su casa en la Ciudad de México, hasta enseñar los mostradores y las máquinas de check inn con reconocimiento facial que tiene Aeroméxico, el youtuber expresó que estaba todo muy impresionante y no pensó que le gustaría tanto el AIFA.

“De aerolíneas que hemos visto hasta ahorita está Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, Conviasa, Copa Airlines, Arajet y otros espacios vacíos. Las escaleras están muy modernas. Me siento como en el de Turquía, con las escaleras eléctricas así”, dijo.

“Se siente vacío, pero porque es un aeropuerto muy nuevo”, consideró. Dijo que el 80% de los locales están vacíos, aunque es porque es nuevo y en el futuro, dijo, “podría estar brutal”.

Se puede viajar a Acapulco, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida e internacionales, Honduras, Venezuela y Cuba. “Yo creo que con el tiempo van a seguir abriendo”, señaló.

“El proceso de seguridad está bien, está moderno. Y escúchenme bien, no tuve que sacar mi computadora de mi mochila. Guau. Eso pasa en pocos aeropuertos. Para la seguridad, eso está curioso, que tienes que pararte, como un maniquí, es un escáner, te paras, te checan y listo”, indicó.

“Esta divino, y no me están pagando para decir esto”, recalcó. Mostró los cargadores en las mesas, los asientos muy cómodos. “¡Qué lindura!”, exclamó, aunque recalcó que está medio vacío. “Estoy anonadado”, destacó.

En la zona donde sí están los vuelos, hay más lugares abiertos. “La verdad, debo decirlo como es, como me pareció, está muy bien el aeropuerto, es muy bonito. Por supuesto tiene grandes contras, está muy lejos, cuesta más venir hasta acá, no está completamente en funcionamiento, pero en general a mí me ha gustado mucho, está muy moderno, esta bonito, esta eficiente. Al menos, lo que hoy vi, me gustó bastante”.

A si regreso, también lo vio bonito y la salida quedó “encantado de regreso por acá”, añadió.